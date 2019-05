'게임=질병'…백척간두에 선 'K게임' 앞날은?

게임 업계에서는 이번에 WHO 총회에서 게임 질병코드 도입이 결정된 후 실제 적용까지 시간이 있기 때문에 장기전이 진행될 것으로 보고 있다. WHO 총회 의결 사안은 각국에 권고돼 2022년부터 적용되는데 우리 정부도 ICD-11에 따른 개정안에 대해 통계청을 중심으로 관계 부처 간 협의를 거쳐 최종 확정하는 데 일정 시간이 필요하다. 업계에서는 실제 도입된다고 하더라도 3~4년의 시간이 아직 있는 만큼 이 기간 동안 영향을 최소화할 수 있도록 논의를 수면 위로 끌어올려 게임산업협회 등을 중심으로 적극적인 활동을 펼쳐간다는 계획이다. 정부도 관련 부처가 얽힌 문제인 만큼 각계 의견 수렴, 부처 간 논의를 충분히 거칠 예정이다.

26일 게임업계에 따르면 '게임 질병코드 도입 반대를 위한 공동대책준비위원회(이하 공대위)'는 오는 29일 오전 11시 국회 의원회관에서 출범식 및 기자회견을 갖는다. 게임이용장애 질병코드 도입을 의결한 제72회 WHO 총회가 28일 폐막하자마자 곧바로 활동을 시작하는 것이다. 공대위는 이날 출범식을 통해 질병코드 도입으로 인해 국내 게임업계를 비롯한 문화·콘텐츠 전반에 미칠 수 있는 피해에 대한 우려와 함께 명확한 반대 의사를 표명할 계획이다. 향후 전략과 활동 계획 등도 발표한다. 공대위에 참여한 단체는 80여곳에 달한다. 한국게임산업협회 등 게임 관련 협단체를 비롯해 한국생산성학회, 한국정보사회학회, 한국미디어경영학회 등 각 분야에서 동참했다.

WHO 게임이용장애 질병 분류 만장일치 통과