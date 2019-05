MSCI 등 글로벌 지수 편입으로 中증시 유입 자금 대폭 증가 전망

새롭게 추가된 차스닥 대형주 종목은 전체 편입종목 시총에서 4.6%의 비중을 차지한다. 그중 시총이 가장 큰 종목은 원스쿠펀으로 전체에서 0.93%의 비중을 차지한다. 업종별로는 헬스케어 7종목, IT 4종목 등이다.

