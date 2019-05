[요즘사람]불황일수록 'VIB'에 투자한다고?

또 황금처럼 귀한 아이라는 뜻의 '골드키즈', 아이가 있는 맞벌이를 지칭하는 '듀크족(Dual Employed With Kids)' 등의 용어도 낯설지 않습니다. 오죽하면 'VIP'를 본떠 아이들을 'VIB(Very Important Baby)'라고 지칭할까요.

