손병두 "신용카드·은행 등 기존금융 혁신에 따른 피해 크지 않아"

지점 축소 등 은행의 일자리 축소 문제 등에 대해서도 IT인력 수요 증가 등으로 일자리 자체가 줄지 않을 것으로 봤다. 그는 "해외에서보면 금융사들이 핀테크 발달로 빠르게 변모하고 있다"면서 "우리도 그런 단계에 와 있다. 은행이 IT기업으로 변모하고 있어서 은행 구성원이 바뀌고 있다"고 말했다. 이어 "은행업 일자리가 줄지 몰라도 서비스를 제공하는 IT 인력은 지금보다 더 늘 것이라고 생각해 일자리 영향은 중립적이 될 것이라고 생각한다"며 "그렇게 될 수 있도록 세심하게 배려하겠다"고 말했다.

