쿠팡 김범석 대표 "마법같은 것 만들 기회 엿본다"

[아시아경제 한진주 기자] 김범석 쿠팡 대표가 미국 경제 전문매체 패스트 컴퍼니(Fast Company)가 선정한 ‘가장 창의적인 기업인(Most Creative People in Business) 100인’에 선정됐다.

