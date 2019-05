더운 여름, 청하X장기용과 함께 상쾌한 스프라이트로…광고 공개

이번 스프라이트 광고는 ‘쿨섹시 스타’ 청하와 장기용이 더운 여름 스프라이트와 함께 팍팍한 일상을 벗어나 자신이 좋아하는 것을 온몸으로 즐기며 빠져들자는 ‘Dive in Sprite’ 메시지를 담고 있다.

[아시아경제 이선애 기자] 스프라이트는 새 광고모델인 청하와 장기용이 함께 한 ‘Dive in Sprite (스프라이트로 빠져들어)’ TV 광고를 24일 공개했다.