"아빠, 힘들다고 저 죽이실 건가요" 일가족 참극, 왜 일어나나

이 때문에 C 양은 아빠 A 씨로부터 극단적 선택을 강요받은 것이 아니냐는 분석도 있다. 사건 정황을 종합하면 C 양은 A 씨에게 살해를 당했다고 볼 수도 있다.

이런 가운데 국립과학수사연구원 1차 소견 결과에 따르면 C 양 손등에서 '방어흔'이 발견됐다. 방어흔은 가해자의 흉기 공격을 무의식적으로 손이나 팔로 막을 때 생기는 상처를 말한다.

숨진 3명은 C 양 방에서 발견, 시신 모두 흉기에 찔린 상처가 있었다. 방 안에서는 범행에 사용된 것으로 보이는 흉기가 나왔고 혈흔이 발견됐다. 유서는 발견되지 않았다.