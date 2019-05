서울옥션 강남센터 이우환 기획전

[아시아경제 박병희 기자] 서울옥션이 강남센터 내달 16일까지 이우환의 작품 약 20점을 전시하는 기획전 'LE TEMPS 시간 By LEE UFAN'을 진행한다. 서울옥션 강남센터가 지난 1월 개관 후 마련한 세 번째 기획전이다.

이우환의 전시 'LE TEMPS 시간 By LEE UFAN' 전경. 내달 16일까지 서울 강남구 서울옥션 강남센터 5층에서 열린다. [사진= 서울옥션 제공]