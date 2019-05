한편 수호가 소속된 엑소는 2012년 미니앨범 'MAMA(마마)'로 데뷔했다. 그룹은 이후 'Don't mess up my tempo(돈 메스 업 마이 템포)', 'LOVE SHOT(러브 샷)' 등 여러 앨범을 발매하며 대중에 이름을 알렸다.

