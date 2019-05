'의정부 일가족' 참극, 흉기 누가 휘둘렀나…아빠 '주저흔'·딸 '방어흔'

이 가운데 국과수 1차 소견에 따르면 남편인 A 씨에게서는 주저흔(자해 과정에서 생긴 상처)이 발견됐다. 딸인 고등학생 B 양에게는 손등에서 약한 방어흔이 나왔다. 아내 C 씨의 시신에서는 목 부위 자상 외 특이 사항은 발견되지 않았다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.