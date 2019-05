[과학을읽다]반발계수 높으면 비거리 늘어날까?

반발계수(Coefficient of Restitution, COR)란, 충돌하는 두 물체 사이에서 운동(속도)에너지가 얼마나 효율적으로 전달되는가를 수치로 나타낸 것을 말합니다. 야구에서는 투수가 던진 공이 타자의 배터에 부딪혔을 때 튀어 나가는 정도를 말하고, 골프에서는 드라이버나 아이언 등으로 골프공을 쳤을 때 그 반발로 나타나는 운동에너지의 정도라고 할 수 있습니다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.