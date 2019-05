SK C&C, 협력사 채용 연계해주는 '행복 성장 캠퍼스' 실시

SK C&C는 향후 울산, 구미, 청주, 서산 등 국내 주요 제조 산업 지역에서도 ‘행복 성장 캠퍼스’를 진행할 계획이다. 권송 SK C&C 제조사업부문장은 "행복 성장 캠퍼스는 협력사와의 디지털 동반성장은 물론 국내 대학생을 위한 양질의 IT 일자리 창출하는 사회적 가치 창출 활동"이라며 "협력사와 함께 젊은 디지털 인재를 발굴 육성하며 국내 제조 IT·디지털 산업의 건실한 성장을 뒷받침 하겠다"고 말했다.

자바 프로그래밍과 데이터 베이스 설계 등 IT 공통 개발 전문 분야는 물론 ▲클라우드 아키텍처 ▲도커 설계 및 구축 ▲쿠버네티스 활용 클라우드 관리 ▲마이크로서비스아키텍처(MSA) 설계 및 구축 등의 과정이 준비됐다. 그 밖에도 제조 산업 특화 실전 IT 종합 과정과 반도체 교육 과정도 별도로 마련했다.

서류 심사 및 면접을 거쳐 선발된 '행복 성장 캠퍼스' 교육생들은 오는 7월1일부터 8월23일까지 8주간 '‘제조 산업 특화 실전 IT 및 디지털 교육'을 받는다.

'행복 성장 캠퍼스'는 제조 산업 맞춤형 디지털 혁신 인재 양성을 목표로 교육 과정 설계부터 인턴십 과정까지 SK C&C 협력사의 현장 수요에 맞춘 IT 및 디지털 전문가 과정이다.

SK C&C는 21일부터 대학 졸업자(졸업 예정자 포함)를 대상으로 우수 제조 IT 협력사 채용 연계 교육 프로그램인 '행복 성장 캠퍼스'의 첫 교육생 모집에 나선다고 이날 밝혔다.