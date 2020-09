[김맹녕의 골프영어회화] "골프광 아내는 골프위도우" '골프 과부(Golf Widow)'. 골프에 푹 빠진 남편을 가진 아내가 집에 혼자 외롭게 있으면서 고독에 잠겨 독수공방하는 것을 풍자적으로 비유한 용어((A woman whose husband spends much ti... 2020.09.16 08:36

[김맹녕의 골프영어회화] "스노비클럽이 뭐예요?" 미국은 보수적이고, 배타적인 골프장이 많다. 마스터스가 열리는 미국 조지아주 오거스터내셔널(Augusta National)이 대표적이다. 철저한 회원중심제 운영으로 '... 2020.09.09 08:02

[김맹녕의 골프영어회화] "IP와 랜딩 에어리어의 차이" "IP, 그리고 랜딩 에어리어." TV에서 골프중계를 시청하다 보면 해설자의 부적절한 말을 자주 듣는다. 선수들이 티 샷할 때 역시 "페어웨이 IP가 넓다, 좁다"고 ... 2020.09.02 08:32

[김맹녕의 골프영어회화] "골프의 오버파 스코어링" 골프에서 '파(par)'는 한 홀의 기준 타수를 의미한다. 1타(+1) 더 많은 스코어로 홀 아웃하면 보기(bogey)다. 이를테면 파3(Par3) 홀 4타, 파4 홀 5타, 파5 홀은... 2020.08.28 08:22

[김맹녕의 골프영어회화] "캐리(carry)와 롤(roll)의 의미는?... 골프에서 '캐리(carry)'는 5가지 의미가 있다. 1. 공을 친 곳부터 날아가 떨어진 거리를 말한다(Carry is the distance the ball travels through the air). 낙... 2020.08.13 08:23

[김맹녕의 골프영어회화] "티 박스 활용 노하우" 티 샷은 티 박스(tee box)에서 티를 꽂는 것부터 시작한다. 당연히 안전한 티 샷을 위한 '티 박스 활용 노하우'가 있다. 아웃오브바운즈(OB)나 트러블 샷을 피하... 2020.08.06 08:17

[김맹녕의 골프영어회화] "단타자가 장타자를 이기는 법~" 단타자(average hitter)는 장타자(long hitter)와 라운드하면 스코어를 망치는 경우가 많다. 비거리에 욕심을 내서 자기 페이스를 무너뜨리기 때문이다. 늘 자신... 2020.07.31 07:05

[김맹녕의 골프영어회화] "'낚시꾼 스윙' 최호성의 에어 샷" "최호성이 코리안투어에서 헛 스윙을 하다(Choi hits an AIR SHOT on the Korea Professional Golf Tour)." 최근 외국 골프 잡지에 나온 기사 제목이다. '낚시꾼... 2020.07.22 08:04

[김맹녕의 골프영어회화] "스핀이 비거리와 방향을 좌우한다" 골프채로 공을 치면 회전(spin)이 발생한다. 회전은 수직과 수평 등 2종류가 있다. 수직으로 걸리는 백스핀(Back Spin)과 톱스핀(Top Spin) 등은 일단 비거리에 ... 2020.07.15 07:57

[김맹녕의 골프영어회화] "갭웨지는 스코어 도우미?" 요즈음 골퍼들 사이에서 갭웨지(Gap Wedge)가 인기다. 좀 더 편안한 쇼트게임을 원해서다. 치기 어려운 3~5번 아이언을 빼고 갭웨지를 추가한다. 웨지는 보통 4... 2020.07.09 08:00

[정의철의 골프잡학사전] "코리언투어 최초로 지명이 붙은 대... '부산오픈'. 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 최초로 지역 명칭이 붙은 대회다. 부산오픈은 1979년 8월 "지방골프 활성화와 지역 골퍼들의 기량 향상에 기여한다"... 2020.07.02 07:18

[김맹녕의 골프영어회화] "알쏭달쏭 핀 하이?" '핀 하이(pin high)'. 미국에서 라운드를 할 때 자주 듣는 말이다. 요즈음은 국내 골프 중계에서도 '핀 하이'라는 용어를 많이 쓴다. 동반자가 핀을 향해 어프로... 2020.07.01 07:52

[김맹녕의 골프영어회화] "업힐 라이 공략법은?" '업힐 라이(Uphill lie)'. 공이 그린 쪽으로 오르막 경사에 놓여있는 상태다. 어드레스 시 왼쪽 발이 오른쪽 발보다 높은 곳에 위치한다(A lie in which your fr... 2020.06.25 08:35

[김맹녕의 골프영어회화] "초보자는 스퀘어 스탠스?" 골프에서 두 발의 넓이는 '스탠스(stance)'다. 발의 위치에 따라 세 가지 종류로 나뉜다(There are three types of stance; the square stance, the open stance... 2020.06.18 08:10

[김맹녕의 골프영어회화] "발끝 내리막 경사지 샷 요령은?" "팔로만 쳐라." 공이 발보다 아래에 놓인 경사지(sidehill lies)에서다. 공이 발보다 높거나 낮은 상황은 '사이드힐 라이'다(The ball may be below or above yo... 2020.06.10 07:52

[김맹녕의 골프영어회화] "발끝 오르막 경사지 샷 요령은?" 발끝 오르막 경사지 샷 요령(How to hit when the ball is above your feet)이다. 골프코스는 연습장과 달리 평평하지 않다. 다양한 라이에서 공을 쳐야 한다는 ... 2020.06.03 08:06

[김맹녕의 골프영어회화] "머슬백과 캐비티백의 차이" "머슬백(muscle back)과 캐비티백(cavity back)." 아이언의 디자인을 설명하는 용어다. 머슬백이 헤드 뒤쪽이 막혀 평평한 반면 캐비티백은 푹 파였다. '머슬(mu... 2020.05.27 08:01

[김맹녕의 골프영어회화] "프라이드 벙커 샷은 이렇게" '프라이드 벙커 샷(fried bunker shot)'. 그린 주위에서 피칭이나 샌드웨지로 친 샷은 탄도가 높아 공이 벙커에 빠지면 대부분 모래에 박히게 된다. 모래 속으로... 2020.05.20 08:14