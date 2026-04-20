홍콩관광청 제작 지원

전통과 현대 공존하는 홍콩 식문화 소개

홍콩관광청은 KBS2 예능프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'를 통해 홍콩의 다양한 미식 문화를 소개했다고 20일 밝혔다.

홍콩 ‘서웡펀’ 뱀탕. 홍콩관광청 AD 원본보기 아이콘

지난 5일부터 19일까지 3주에 걸쳐 방송된 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 셰프 정호영과 정지선, 전 프로야구 선수 양준혁이 홍콩을 찾아 현지 식당과 상권을 둘러보는 모습이 담겼다. 이들은 홍콩 경제 중심지인 센트럴부터 신흥 문화·상업 지역으로 떠오른 서구룡 문화지구까지 방문하며 현지 외식 시장을 살폈다.

이번 방송에서는 홍콩관광청의 미식 가이드 '테이스트 홍콩(Taste Hong Kong)'에 수록된 식당을 포함해 홍콩 전역의 다양한 맛집이 소개됐다. '테이스트 홍콩'은 중화요리협회와 협업해 만든 미식 가이드로, 현지 마스터 셰프 50여 명이 참여해 250여 개 레스토랑을 엄선했다.

첫 방문지로는 홍콩 센트럴의 '모트32(Mott 32)'가 소개됐다. 이곳은 40여 년 경력의 홍콩 셰프 리만싱이 총괄 셰프로 참여하는 모던 차이니즈 레스토랑으로, 전통 광둥 요리에 현대적 조리 기법을 접목한 것이 특징이다. 사과나무 장작으로 42일간 키운 오리를 조리한 뒤 이틀간 건조·숙성해 내놓는 북경오리가 대표 메뉴로 꼽힌다.

안성재 셰프가 운영하는 한식 파인다이닝 '모수 홍콩(Mosu Hong Kong)'도 방송에 등장했다. 서구룡 문화지구 내 엠플러스(M+) 미술관에 자리한 이 식당은 2022년 문을 열었으며, 한국 식재료를 현대적으로 재해석한 코스 요리를 선보이고 있다. 전복 타코와 도토리 국수, 고사리 솥밥 등이 주요 메뉴로 소개됐다.

홍콩 ‘모트32’ 내부 전경. 홍콩관광청 원본보기 아이콘

라마섬 해안가에 위치한 '레인보우 씨푸드 레스토랑(Rainbow Seafood Restaurant)'도 눈길을 끌었다. 1984년 소규모 식당으로 출발한 이곳은 현재 800석 규모로 운영되고 있으며, 랍스터와 코끼리조개, 우럭찜 등 다양한 해산물 요리를 선보인다. 홍콩관광청 관광품질인증제도(QTS) 인증도 받았다.

이 밖에도 미슐랭 빕구르망에 선정된 대나무 면 요리 전문점 '콴키 대나무 국수', 딤섬 전문점 '딤섬히어', 130년 넘는 전통의 뱀탕 전문점 '서웡펀' 등 로컬 맛집도 함께 소개됐다.

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홍콩관광청은 이번 방송을 통해 전통과 현대, 동서양의 식문화가 공존하는 홍콩의 미식 매력을 폭넓게 보여줬다고 설명했다. 홍콩관광청에 따르면 최근 발표된 2026년 '아시아 50 베스트 레스토랑'에서는 홍콩 소재 레스토랑이 1위와 2위에 올랐다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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