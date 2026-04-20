6월 19일까지 77개 시설 점검

군민 안전사고 예방 총력

경남 산청군이 군민의 생명과 재산을 보호하기 위한 '2026년 집중 안전 점검'에 돌입했다.

군은 20일부터 6월 19일까지 다중이용시설과 숙박시설, 도로·교량 등 지역 내 주요 시설물 77개소를 대상으로 집중 안전 점검을 실시한다고 밝혔다.

이번 점검은 각종 시설물과 생활 주변의 안전 위험 요소를 사전에 확인해 사고를 예방하고 군민들의 안전의식을 높이기 위해 추진된다. 점검에는 관계기관과 민간 전문가들이 함께 참여해 분야별 안전관리 실태를 꼼꼼히 살필 예정이다.

[사진 제공=산청군] 산청군청 전경 사진 AD 원본보기 아이콘

특히 여름철 집중호우와 태풍 등 자연 재난에 대비해 급경사지와 산사태 취약지역에 대한 현장점검을 강화한다. 위험 요소가 발견될 경우 즉시 개선 조치해 재해를 사전에 차단할 방침이다.

또 군민들이 생활 속 위험요인을 직접 신고할 수 있도록 안전신문고 이용 홍보도 병행한다. 접수된 신고사항은 신속히 현장을 확인하고 필요한 조처를 할 계획이다.

점검 결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정하고, 중대한 위험요인은 정밀안전진단과 보수·보강을 통해 체계적으로 관리할 예정이다.

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산청군 관계자는 "군민의 소중한 생명과 재산을 지키기 위해 작은 위험 요소도 놓치지 않고 철저히 점검하겠다"며 "주변 위험 요소를 발견하면 군민 여러분도 적극적으로 신고해 주시길 바란다"고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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