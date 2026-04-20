육군 수기사 5570·5198부대

여주·이천·양평·홍천 일대 전술훈련평가 실시

육군 수도기계화보병사단(이하 수기사) 제5570·5198부대는 오는 27일부터 5월 1일까지 경기도 이천시·여주시·양평군, 강원도 홍천군 일대에서 '전술훈련평가'를 실시한다.

육군 수도기계화보병사단(이하 수기사) 제5570·5198부대는 오는 27일부터 5월 1일까지 경기도 이천시·여주시·양평군, 강원도 홍천군 일대에서 '전술훈련평가'를 실시한다. 수도기계화보병사단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 훈련은 전시 상황을 가정해 여단부터 대대까지 통합된 전투지휘능력을 점검하고, 작전 수행능력을 강화하는 데 중점을 두고 진행된다. 특히, 포병·공병·방공·화생방 등 다양한 병과의 지원배속부대와 궤도장비 기동부대가 함께 제병협동작전 수행능력을 강화할 예정이다.

훈련에는 여단급 2개 부대 전 병력이 참가하며, 훈련 기간 중 이천시, 여주시, 양평군, 홍천군 일대 도로를 이용해 장갑차, 전차, 자주포 등 궤도장비 및 일반차량이 대규모 이동한다.

이에 일부 구간(3·37·42·44번 국도, 88·333·342·345번 지방도 등)에서 교통통제 및 차량 감속운행이 예상된다. 부대는 안전사고 예방을 위해 현장에서 기동로를 사전 점검하고 교통 혼잡 예상지역에 안전통제관과 군사경찰을 위치시키는 등 지역주민의 불편을 최소화할 예정이다.

또한, 대규모 궤도장비 및 일반차량 이동 간 도로청소차량 3대를 즉시 운용해 노면세척과 토사를 제거하며 교통안전 확보 및 지역주민 생활 불편을 예방할 방침이다.

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부대는 "훈련 기간 병력 및 장비 이동 간 발생할 수 있는 도로정체와 훈련 소음 등 불편을 최소화하기 위해 노력하겠다"며 "국민의 생명과 재산을 보호하고, 안전을 보장하기 위해 실시하는 훈련인 만큼 주민들의 양해와 협조를 부탁드린다"고 당부했다.

가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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