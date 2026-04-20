경북교육청(교육감 임종식)은 20일부터 24일까지 도내 직업계고등학교 3학년 학생과 학부모, 취업 업무 담당자를 대상으로 '2026 상반기 기업체 채용설명회'를 개최한다.


이번 설명회는 금오공업고등학교(20~21일, 24일), 구미여자상업고등학교(22~23일), 라한호텔 경주(24일) 등 3개 장소에서 순차적으로 진행되며, 총 19개 국내 우수 기업이 참여해 채용 정보를 제공하고 산업 현장에 대한 이해를 높이는 기회를 제공한다.

경북교육청

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설명회는 사전 신청을 완료한 직업계고 3학년 학생들이 참여하며, 참여 기업으로는 ㈜우진플라임, 엠코테크놀로지코리아(주), ㈜네패스, ㈜에스에프에이반도체, ㈜디앤오, CJ푸드빌, ㈜제주신화월드, ㈜라한호텔 경주, 호텔에이치디씨(주) 등 다양한 산업 분야의 우수 기업이 포함되어 있다.

특히 마지막 일정은 라한호텔 경주에서 기업탐방 형태의 현장형 설명회로 운영돼, 학생들이 실제 근무 환경을 직접 체험하고 직무 이해도를 높일 수 있도록 구성됐다.


경북교육청은 이번 채용설명회를 통해 학생들에게 실질적인 채용 정보를 제공하고, 기업에 대한 이해를 바탕으로 취업 준비 역량을 강화하는 한편, 우수 기업과의 조기 매칭을 통해 고졸 취업 성과를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

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임종식 경북교육감은 "이번 설명회는 단순한 채용 안내를 넘어 학생들이 산업 현장을 직간접적으로 경험하며 진로를 구체화하는 계기가 될 것"이라며, "앞으로도 학생과 학부모가 체감할 수 있는 취업 지원 프로그램을 확대해 나가겠다"라고 말했다.


영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
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