우승은 대산고등학교 학생으로

구성된 '대산히어로'가 차지



경남 창원소방본부는 소방본부 대회의실에서 '2026년 창원시 일반인 심폐소생술 경연대회'를 개최했다.

지난 17일 열린 대회는 일반 시민들이 심폐소생술을 실습하며, 위급상황에서 생명을 구할 수 있는 기회를 제공하고자 마련됐다.

창원시 일반인 심폐소생술 경연대회 단체사진. [사진제공=창원소방본부] AD 원본보기 아이콘

대회는 학생·일반인 4개 팀 24명이 참가해 올해는 대산고등학교 학생으로 구성된 '대산히어로'가 차지했다. 대산히어로는 무대 표현과 팀워크 등 종합 평가에서 우수해 최우수를 차지했다.

일반인 심폐소생술 경연대회는 지난 2012년부터 소방청에서 주관해 매년 개최하고 있으며, 올해 전국대회는 학생·청소년부와 대학·일반부로 나누어 오는 5월 정부세종컨벤션센터에서 개최할 예정이다.

올해 창원에서 우승을 차지한 대산고등학교 학생들은 청소년부에 출전할 예정이다.

AD

이상기 소방본부장은 "심폐소생술은 시간과 상황에 따라 생사의 갈림길이 될 수 있는 중요한 기술이다"면서 "경연대회를 통해 시민들에게 그 중요성을 알리고, 많은 분들이 실생활에서 심폐소생술을 활용할 수 있는 기회 제공에 앞장서겠다"고 말했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>