경기도교육청이 학교 중심 정책 실천 사례를 적극 발굴해 전파한다.

도교육청은 '우리 학교에 물어보면 현명한 답이 있다' 1탄 '동탄중학교의 편한 교복 이야기'를 유튜브 채널 지오이(GOE)에 19일 공개했다.

'우물현답'은 자율과 책임을 바탕으로 교육공동체 문화를 만들어가는 학교 현장의 이야기를 담는 영상 제작물이다. 학교 스스로 고민하며 문화를 조성하는 다양한 과정을 소개함으로써 경기미래교육 정책과 그 중심에 있는 학교의 가치를 재조명하고자 기획했다.

이번 영상은 동탄중학교 학생·학부모·교원이 출연해 '편한 교복' 추진 계기를 직접 소개한다. 또한 이견 조율, 운영 내용, 위기 극복 과정 등 교육 주체의 역할도 생생하게 확인할 수 있다.

경기도교육청이 19일 유튜브 채널 지오이(GOE)에 공개한 동탄중학교의 '우리 학교에 물어보면 현명한 답이 있다' 영상물 AD 원본보기 아이콘

도교육청은 동탄중학교를 시작으로 초중고교 각 2곳 씩 총 6곳을 선정해 학교 현장의 이야기를 '과거-현재-미래'로 연결해 공개한다.

구체적 내용은 ▲상호존중 학교문화 만들기 ▲오늘 아침 시작은 스포츠로(오아시스) ▲디지털시민교육 ▲경기미래교육과정 등이다.

제작한 영상물은 도교육청 유튜브 채널 지오이(GOE), 인스타그램, 블로그 등 사회관계망서비스(SNS)에 연계 게시된다.

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도교육청은 앞으로 더 많은 도민과 교육가족이 경기미래교육에 관심을 갖고 참여할 수 있도록 교육 현장과의 소통을 확대할 예정이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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