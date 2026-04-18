與 제주지사 후보에 위성곤…민주당, 광역단체장 후보 공천 마무리
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위성곤 더불어민주당 6·3 지방선거 제주도지사 후보. 연합뉴스
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위성곤 더불어민주당 의원이 6·3 지방선거 제주도지사 후보로 선출됐다.
소병훈 중앙당 선거관리위원회 위원장은 18일 여의도 당사에서 제주도지사 후보 경선 결과를 발표했다.
위 후보는 지난 16일부터 이날까지 진행된 결선 투표에서 문대림 의원을 꺾고 최종 후보로 선출됐다. 위 후보는 한국자산관리공사 사장 출신인 국민의힘 문성유 후보와 맞붙는다.
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위 후보는 서귀포고와 제주대를 졸업했다. 19대 총선부터 제주 서귀포에서 내리 당선된 3선 의원이다. 민주당은 제주도지사 후보 공천을 끝으로 16곳의 광역자치단체장 후보 공천을 마무리했다.
이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
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