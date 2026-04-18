온라인 커뮤니티 속 공문 놓고 갑론을박

개 짖는 소리·알람소리·세탁기 소리까지

아파트 게시판에 코골이 소음 민원 공문이 붙어 온라인상에서 논쟁이 벌어졌다.

온라인 커뮤니티 보배드림 캡처 AD 원본보기 아이콘

지난 17일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 한 아파트 관리소장 명의로 작성된 공문 사진이 올라왔다.

공문에는 "작년부터 108동 다수의 세대에서 야간에서 새벽 시간대(오후 11시~오전 7시 20분)에 코 고는 소음으로 불편 민원이 접수되고 있다"며 "야간 시간대에는 상호 배려하는 마음으로 생활 소음 최소화에 협조해 달라"고 적혀 있었다. 이어 "이에 해당하는 경우에는 의료기관의 도움을 참고하시기 바란다"고 덧붙였다.

글 작성자는 "108동에 입주민 대표회의 회장이 사는데 회장님이 코골이에 잠을 못 자나 보다”며 “입주민 대표 회의가 끝난 뒤 아파트 엘리베이터와 게시판에 공문이 붙었다”고 전했다.

코골이는 수면 중 기도가 좁아지면서 목젖과 연구개 주변이 진동해 소리가 나는 현상으로 30~35세 남성의 20%, 여성의 5%에서 나타나며 60세 이상이 되면 남성의 60%, 여성의 40%로 급증한다. 문제는 코를 고는 당사자가 자신의 소리를 전혀 인식하지 못한다는 점이다.

온라인 커뮤니티 캡처 원본보기 아이콘

해당 공문에 대한 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. 한 누리꾼은 "코골이가 시끄럽게 들릴 정도면 방음에 문제가 있는 것", "그렇게 예민하면 단독주택으로 가야지"라는 반응을 보였다. "층간소음은 겪는 당사자만 안다", "예민하다고만 치부할 수는 없다"며 공감하는 반응도 있었다.

한편, 과거 또 다른 아파트에서는 핸드폰 알람이나 개 짖는 소음 등으로 인해 층간소음 민원이 들어오고 있다며 주의를 요구하는 공문이 붙기도 했다. 해당 공문에는 "공동주택은 벽과 바닥을 이웃과 공유하는 곳"이라며 "핸드폰을 방바닥이나 탁자 등과 같이 평편하고 딱딱한 곳에 올려두지 말아달라", "알람이 울리면 즉시 꺼달라"는 내용이 적혀있었다.

AD

영국에서는 한 아파트 거주민이 "세탁기 소음과 진동 때문에 생활의 질에 심각한 영향을 받고 있다"면서 "세탁기와 건조기 사용 횟수를 주 4~5회에서 주 1~2회로 줄여줄 수 있느냐"는 내용이 담긴 쪽지를 받아 황당함을 토로하기도 했다.

이소진 기자 adsurdism@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>