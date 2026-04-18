김진태 강원지사 후보, ‘뚝심 이어달리기 5탄’

춘천 극단 방문 예술인 격려

2026년 문화예술 4대 중점 정책 추진 성과 강조

김 후보 “첨단과 문화가 공존하는 글로벌 도시 완성”

김진태 강원특별자치도지사 후보가 문화예술 분야에 대한 파격적인 지원과 투자를 약속하며 '강원 문화예술 르네상스' 시대의 서막을 알렸다.

김진태 강원특별자치도지사 후보가 18일 춘천시에 위치한 한 창작 극단을 방문해 '뚝심 이어달리기' 시리즈의 다섯 번째 행보인 [그래도 '문화예술은' 김진태] 편을 진행하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

김진태 후보는 18일 춘천시에 위치한 한 창작 극단을 방문해 '뚝심 이어달리기' 시리즈의 다섯 번째 행보인 [그래도 '문화예술은' 김진태] 편을 진행했다. 이번 방문지는 2026년 문화예술인 창작활동 지원사업에 선정된 곳으로, 김 후보는 현장에서 연습 중인 단원들을 격려하고 현장의 목소리를 직접 청취했다.

김진태 도정은 그간 도내 문화예술인이 경제적 고충 없이 창작활동에 전념할 수 있도록 안정적인 기반을 닦는 데 주력해 왔다. 민선 8기 출범 이후 문화예술인 창작활동 지원 예산은 비약적인 성장을 거듭했다. 2022년 43억원 수준이었던 관련 예산은 2026년 본예산 기준 92억원까지 증액됐으며, 추경을 통해 8억원이 반영되면 '창작 지원 100억원 시대'가 시작된다.

이 외에도 강원도는 지난 2월 예술인 지원 강화, 문화공연·행사 활성화, 문화사각지대 해소, 문화기반시설 확충을 골자로 해 2026년 총사업비 700억원을 투입하는 문화예술 4대 중점 추진정책을 발표한 바 있다.

특히 이번 행보에서는 행정적 성과도 두드러졌다. 지난 13일 춘천시민들의 숙원 사업이었던 '춘천시립미술관 설립'이 가시화된 것이다. 그간 문화체육관광부가 전담하던 공립미술관 설립 타당성 사전평가 권한이 광역지자체로 이양된 이후 강원자치도가 처음으로 시행한 자체 심의에서 춘천시립미술관 건립안이 통과되며 사업 추진에 속도가 붙게 됐다.

김진태 후보는 이러한 성과를 동력 삼아 향후 문화예술에 대한 투자를 한층 더 파격적으로 확대하겠다는 공약을 발표했다. 김 후보는 "강원특별자치도가 첨단 미래산업을 강력히 추진한다고 해서 문화예술을 소홀히 한다고 생각하면 엄청난 오해"라며 "세계 유수의 글로벌 도시들을 보더라도 문화와 예술이 결핍된 첨단도시는 생명력이 없는 것과 마찬가지"라고 역설했다.

김진태 강원특별자치도지사 후보가 18일 춘천시에 위치한 한 창작 극단을 방문해 '뚝심 이어달리기' 시리즈의 다섯 번째 행보인 [그래도 '문화예술은' 김진태] 편을 진행하고 있다. 강원도 제공 원본보기 아이콘

이어 김 후보는 "우리 강원특별자치도만이 가진 독창적이고 풍성한 문화 콘텐츠의 잠재력은 매우 크다"며 "지역 예술인들이 창작 활동을 함에 있어 경제적 어려움이나 환경적 제약이 더 이상 걸림돌이 되지 않도록 전폭적으로 지원하겠다"고 강조했다.

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그러면서 "도민 누구나 집 앞 일상에서 수준 높은 문화예술을 향유하는 환경을 구축해, 강원특별자치도만의 진정한 '문화예술 르네상스' 시대를 활짝 열겠다"는 강력한 포부를 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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