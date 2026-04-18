김건국·이호연 일군 등록하며 엔트리 조정

이의리 구속 화제 속 불펜진 체력 저하 고민

파죽의 8연승을 질주 중인 KIA타이거즈가 핵심 불펜 홍건희의 부상이라는 뜻밖의 악재를 만났다.

KIA는 18일 서울 잠실구장에서 열리는 '2026 신한 SOL뱅크 KBO리그' 두산 베어스와의 경기를 앞두고 투수 홍건희와 내야수 박상준을 1군 엔트리에서 말소했다. 대신 투수 김건국과 내야수 이호연을 콜업했다.

홍건희. KIA 타이거즈 제공 AD 원본보기 아이콘

홍건희의 이탈은 예상치 못한 비보다. 지난 16일 광주 키움전에서 1이닝 무실점을 기록하며 팀 승리에 기여했던 홍건희는 경기 후 어깨 통증을 호소했다. 17일 정밀 검진 결과 우측 어깨 극상근 부분 손상 진단을 받았다. 구단 측은 "4주 후 재검진을 진행할 예정"이라고 밝혔다.

친정팀 KIA에 복귀해 명예 회복을 노리던 홍건희였기에 아쉬움은 더 크다. 홍건희는 지난 시즌 뒤 옵트아웃으로 시장에 나왔으나 부상 우려 등으로 난항을 겪다 KIA와 1년 단기 계약을 맺었다. 1군 합류 후 3경기에서 실점 없이 버티며 상승세에 힘을 보탰으나, 복귀 열흘 만에 다시 전력에서 이탈하게 됐다.

이범호 KIA 감독은 "건희가 팀에 돌아와 잘 던져보려고 하다가 무리하게 힘을 쓴 것 같다"며 안타까운 마음을 전했다. 현재 KIA는 주전 마무리 정해영과 필승조 전상현이 각각 부진과 부상으로 빠져 있어 홍건희의 공백이 더욱 뼈아프다.

AD

한편, 9연승에 도전하는 KIA는 이날 제리드 데일(유격수)-김호령(중견수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(좌익수)-나성범(지명타자)-한준수(포수)-박민(2루수)-김규성(1루수)-박재현(우익수) 순으로 라인업을 구성했다. 선발 투수는 아담 올러가 나선다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>