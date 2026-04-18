특별시장 후보들에 공약 제시 촉구

김산 더불어민주당 무안군수예비후보가 전남·광주 통합특별시 주청사 입지를 둘러싼 논쟁에 대해 남악 유지를 공식 요구하고 나섰다.

3선 도전에 나선 김산 무안군수 예비후보. 후보캠프 제공 AD 원본보기 아이콘

김 예비후보는 18일 입장문을 통해 "통합특별시의 핵심 쟁점인 주청사 소재지는 현 전남도청이 위치한 무안 남악으로 명확히 결정돼야 한다"고 밝혔다.

그는 "그동안 무안군수 후보 가운데 선제적으로 남악 유지 입장을 밝혀왔다"며 "주청사 사수를 위해 모든 역량을 총결집하겠다"고 강조했다.

김 예비후보는 행정 효율성과 비용 측면에서도 남악이 합리적인 선택이라는 점을 거듭 강조했다. 그는 "주청사는 권한과 예산, 미래 전략이 집중되는 핵심 거점"이라며 "입지 결정은 단순한 위치 문제가 아닌 지역 균형발전과 직결된 사안"이라고 설명했다.

특히 "특별한 희생에는 특별한 보상이 따라야 한다는 국정 철학에 따라 무안이 군공항 이전 등 국가 현안을 수용한 만큼 그에 상응하는 보장이 필요하다"고 주장했다.

또 "광주에 각종 인프라가 집중된 상황에서 행정 기능까지 쏠릴 경우 서남권 소멸 위기가 가속화될 수 있다"며 남악 유지의 당위성을 강조했다.

김 예비후보는 "남악 주청사 사수는 지역 이기주의가 아닌 행정통합 취지를 살리기 위한 최소한의 장치"라며 "초대 특별시장 후보들이 이에 대한 책임 있는 공약을 제시해야 한다"고 요구했다.

이어 "정부와 여야 정치권도 6·3 지방선거 이전에 명확한 입장을 밝혀야 한다"고 덧붙였다.

김 예비후보는 "무안을 전남도청 기능과 지리적 장점을 살린 기업·공공기관 유치의 중심지로 육성하겠다"며 "서남권 에너지와 물류 허브로 도약시키겠다"고 밝혔다.

AD

한편 전남·광주 통합특별시 출범 논의가 본격화되면서 주청사 입지를 둘러싼 지역 간 논쟁도 한층 가열될 전망이다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>