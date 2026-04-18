진흥기업㈜ 시공사 선정·착공계 제출 완료

2030년 광역철도 개통 맞춰 준공 목표

송우2지구 물량 20% 확대…‘복합 주거 타운’으로

옥정~포천선 연계 경기 북부 핵심 주거지로 부상

지연됐던 사업, 포천시 전방위 지원 '정상 궤도' 진입

경기 포천시 소흘권역의 지도를 바꿀 '포천송우2 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구(이하 송우2지구)' 조성 사업이 본격적인 공사 단계에 진입하며 지역 발전의 기대감을 높이고 있다.

18일 포천시에 따르면 시는 지난 3월 31일 시공사인 진흥기업(주)이 사업 시행자인 한국토지주택공사(LH)에 착공계를 제출함에 따라 관련 행정절차를 신속히 마무리하고 올해 상반기 내 실제 공사에 착수했다.

포천 송우2지구 본격 착공. 2019년 4월 2일 드론 촬영. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

포천시의 맞춤형 행정 지원으로 공정 정상화

청년·신혼부부 및 서민 주거 안정을 위해 국토교통부가 지정·승인하고 한국토지주택공사(LH)가 시행하는 송우2지구(약 38만㎡)는 2018년 지구 지정 이후 보상 협의 등 필수 절차를 이행했다.

2018년 지구 지정 이후 보상 협의 등의 문제로 다소 지연되었던 이번 사업은 포천시의 적극적인 중재와 행정 지원으로 돌파구를 찾았다. 시는 LH와의 실무협의체를 정례화해 송우사거리 6차로 확장, 수도권 전철역 연계 등 핵심 현안을 지구계획에 반영하는 성과를 거두었으며, 지난해 7월 사유지 보상을 마친 데 이어 마침내 착공이라는 결실을 보게 됐다.

이러한 긴밀한 협력과 다각적인 행정 지원을 토대로, 지난해 7월 사유지 및 지장물 보상을 완료하고 시공사 선정과 착공계획서 제출로 이어지는 등 그간 지연되었던 사업 절차를 정상 궤도에 올려놓았다.

시는 앞으로도 LH와의 협의를 기반으로 각종 인허가 절차를 신속히 지원하여 상반기 내 실제 착공이 가능하도록 행정적 지원을 최우선으로 추진할 계획이다.

포천 송우2지구 본격 착공 조감도(지구계획 변경1차 기준). 포천시 제공 원본보기 아이콘

지구계획 변경 통해 공급 물량 약 20% 확대… 주거 기능 강화

공정 정상화에 더해 변화하는 주거 수요에 능동적으로 대응하기 위해 '지구계획 변경' 절차도 한국토지주택공사(LH)와 긴밀히 협의 중이다. 이번 계획 변경의 핵심은 기존 대비 약 20% 수준으로 공급 규모와 수용 인구를 확대하여 도시계획 측면에서 토지 이용 효율을 극대화하는 데 있다.

이를 통해 다양한 계층의 주거 수요를 폭넓게 수용하고, 기존 송우지구와의 유기적 연계를 강화하여 소흘권역 전반의 주거 수준을 한층 끌어올린다는 구상이다. 착공이라는 물리적인 진전과 함께 더 많은 시민이 입주 기회를 가질 수 있도록 공급 규모 자체를 키우는 작업이 병행된 셈이다.

포천 송우2지구 본격 착공. 포천시 제공 원본보기 아이콘

광역철도 인프라와 연계한 '역세권 통합 거점' 조성

무엇보다 송우2지구의 미래 가치는 옥정~포천 광역철도 개통과 맞물려 더욱 빛을 발할 전망이다. 시는 철도 개통이 예정된 2030년 12월에 맞춰 지구 조성을 완료함으로써 교통과 주거의 시너지를 극대화하고, 소흘권역의 역세권 통합 거점 역할을 수행할 계획이다.

옥정~포천선 202정거장(가칭 소흘역) 일대를 중심으로 역세권이 체계적으로 개발될 경우, 송우2지구는 단순한 주거단지를 넘어 쾌적한 주거환경과 편리한 교통을 동시에 갖춘 '복합 역세권 거점'으로 자리매김할 것으로 기대된다. 또한 공사 착공과 함께 주택 공급 확대, 광역 교통망 확충이 맞물리면서 경기 북부의 새로운 주거 중심지로 부상할 전망이다.

포천시 관계자는 "오랜 기간 시민들이 기다려온 송우2지구가 정상 궤도에 오른 만큼, 한국토지주택공사와 시공사와의 긴밀한 협력을 통해 사업이 차질 없이 추진되도록 하겠다"고 밝혔다.

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이어 "수도권 기반시설과 연계한 체계적인 도시개발을 통해 소흘권역이 지속가능한 주거 거점으로 도약할 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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