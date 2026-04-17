케이조선의 주력 선종 석유화학제품운반선 수주가 유럽과 아시아에서 잇따르고 있다.

케이조선은 지난 1일 유럽 소재 선사로부터 5만t급 석유화학제품운반선 2척을 수주한 데 이어 14일 아시아 소재 선사와 동일 선종 2척에 대한 추가 건조 계약을 맺었다고 17일 밝혔다.

이로써 케이조선이 4월 한 달간 따낸 신규 수주 규모는 총 4척, 3070억원에 달한다.

케이조선이 건조한 5만t급 석유화학제품운반선. [사진제공=케이조선] AD 원본보기 아이콘

이번에 수주한 선박은 국제해사기구(IMO)의 강화된 환경 규제 기준을 반영해 에너지효율설계지수(EEDI;Energy Efficiency Design Index) Phase 3 기준을 충족하도록 설계됐다.

또 향후 시장 변화에 따라 액화천연가스(LNG)나 메탄올 등 친환경 연료 추진 시스템으로 쉽게 전환하도록 설계됐다.

케이조선 측은 이번 계약으로 중형 탱커 시장 내 케이조선의 기술 경쟁력을 다시 한번 증명했다고 평가했다.

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케이조선 관계자는 "연이은 수주 성공은 케이조선이 보유한 세계 최고 수준의 중형 탱커 건조 기술력과 품질에 대한 선주사들의 두터운 신뢰가 반영된 결과"라며 "앞으로도 차별화된 건조 역량을 바탕으로 친환경 선박 수주에 집중하여 시장 점유율을 더욱 공고히 하겠다"고 했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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