김원이 국회의원 "목포 해상풍력 메카로"
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R&D·실증·사업화 연계
산업 생태계 구축 강조
김원이 더불어민주당 의원이 전남 목포를 중심으로 한 해상풍력 산업 생태계 구축 필요성을 강조했다.
17일 전남지역 산업기술 라운드 테이블에 참석한 김원이 국회의원. 의원실 제공
김 의원은 17일 목포신항 해상풍력플랫폼센터에서 열린 '전남지역 산업기술 R&D 라운드테이블'에 참석해 지역 기업과 기관 간 협력 강화와 산업 기반 조성을 촉구했다.
이번 행사는 김 의원이 제안하고 한국산업기술기획평가원이 주관한 두 번째 라운드테이블로, 해상풍력과 조선 산업의 연구개발(R&D) 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 전라남도와 목포시를 비롯해 목포대학교, 목포해양대학교, 녹색에너지연구원, HD현대삼호, 한국메이드 등 산·학·연 관계자들이 참석해 산업 발전 방향을 공유했다.
발표에는 조선해양과 해상풍력 분야의 R&D 협력 전략과 전남 해상풍력 산업 현황, 기업 간 협력 모델, 유지보수선(CTV) 개발 사례 등이 제시됐다.
이어진 토론에서는 해상풍력 산업 경쟁력 강화를 위해 단순 개별 사업 중심에서 벗어나 R&D-실증-사업화로 이어지는 통합 협력체계 구축이 필요하다는 데 공감대가 형성됐다.
김 의원은 "전남 서남권은 재생에너지 기반 산업 거점으로 성장할 수 있는 충분한 여건을 갖추고 있다"며 "RE100 국가산단을 통해 에너지 생산과 산업을 연계하고 공급망까지 함께 구축해야 한다"고 밝혔다.
또 "전용부두만으로는 산업이 완성되지 않는다"며 "설치 선박과 유지보수 체계까지 갖춰야 산업 기반이 된다"고 지적했다. 이어 "CTV 실증사업을 기반으로 SOV 기술 개발 등 공공이 주도적으로 해상풍력 산업을 육성해야 한다"고 강조했다.
아울러 "산업 확대에 따라 전문 인력 수요가 증가할 것으로 예상되는 만큼 지역 대학과 특성화고를 중심으로 인력 양성 체계 구축이 병행돼야 한다"고 덧붙였다.
김 의원은 "지자체와 대학, 연구기관, 기업이 각각 추진하던 사업을 연계해 협력체계를 구축하는 것이 핵심"이라며 "국회에서도 법과 예산으로 적극 지원해 목포를 해상풍력 산업의 중심지로 만들겠다"고 밝혔다.
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한편 이번 라운드테이블은 전남 지역 미래 먹거리 산업으로 주목받는 해상풍력과 조선 산업의 경쟁력 강화를 위한 협력 기반을 다지는 계기가 될 것으로 기대된다.
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