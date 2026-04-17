경남도, 중동전쟁 여파 겪는 중소기업에 육성자금 지원
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경영안정 2000억원·시설설비 800억원 규모
경상남도가 중동전쟁 여파에 따른 유가 상승과 물류 차질 등으로 어려움을 겪는 도내 중소기업을 지원하고자 '2분기 중소기업 육성자금' 신청을 받는다.
지원 규모는 일반 및 대환자금을 포함한 경영안정자금 2000억원, 건축, 임차, 매입 등 시설설비자금 800억원이다.
기업별로 0.75％에서 최대 2.1％까지 이차보전을 받을 수 있다.
경남도청. [사진=이세령 기자]
경영안정자금 지원 대상은 사업장과 본사가 모두 경남에 있는 기업이다.
시설설비자금 지원 대상은 경남에 사업장을 두었거나 둘 예정인 중소기업으로, 자금 사용처가 경남 도내여야 한다.
신청 기간은 오는 21일부터 23일까지 사흘간이다.
도는 신청 기업에 대한 심사를 거쳐 5월 중 대상 기업을 확정하고, 해당 기업과 취급 은행에 결과를 통지할 예정이다.
제출서류와 신청 요건 등은 경남도 누리집 내 '고시·공고' 게시판 또는 중소기업육성자금지원 누리집 '공지사항'에 게시된 공고문을 참고하면 된다.
자세한 사항은 경남도 경제기업과 또는 경남도 투자경제진흥원에 문의하면 안내받을 수 있다.
도는 자금을 신속히 투입해 중소기업의 자금난 등 금융 부담을 완화하고, 경영 안정과 시설 투자 활성화를 지원하기 위해 이번 육성자금을 마련했다고 밝혔다.
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김인수 도 경제통상국장은 "이번 자금 지원이 도내 중소기업의 경영 안정과 위기 극복에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 대외 환경 변화에 선제적으로 대응할 수 있도록 정책 지원을 지속 확대해 나가겠다"라고 말했다.
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