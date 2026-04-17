'민생 공약 제시' 에너지 비용 부담 완화

김산 더불어민주당 무안군수 예비후보가 전 군민을 대상으로 한 에너지 지원금 지급 공약을 발표했다.

더불어민주당 김산 예비후보. 후보캠프 제공 AD 원본보기 아이콘

김 예비후보는 17일 보도자료를 통해 "최근 유류비와 난방비 등 에너지 비용 상승이 군민 생활에 큰 부담이 되고 있다"며 "당선 즉시 전 군민에게 1인당 10만 원의 에너지 생활안정 지원금을 지급하겠다"고 밝혔다.

이번 공약은 중동 지역 정세 불안 등으로 에너지 가격 상승이 장기화되는 상황에서 위축된 지역경제를 회복하고 가계 부담을 완화하기 위한 민생 대책으로 제시됐다.

지원 대상은 무안군에 주소를 둔 모든 군민이며, 지급 방식은 지역화폐 등을 활용하는 방안이 검토되고 있다. 재원은 불요불급한 예산 절감과 예비비, 순세계잉여금 등을 활용한 추가경정예산 편성을 통해 마련한다는 계획이다.

김 예비후보는 "에너지 비용 상승은 단순한 생활비 문제가 아니라 지역 물가와 경제 전반에 영향을 미치는 핵심 사안"이라며 "지원금 지급을 통해 소비를 촉진하고 소상공인에게도 도움이 되는 선순환 구조를 만들겠다"고 강조했다.

이어 "군민이 체감할 수 있는 실질적인 정책을 지속적으로 발굴하겠다"며 "중단 없는 무안 발전을 위해 민생 중심 행정을 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.

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한편 지역 정치권에서는 이번 공약이 경선 국면에서 민생 이슈를 선점하기 위한 전략으로, 향후 재원 조달과 실현 가능성 여부가 주요 쟁점으로 부각될 것으로 보고 있다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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