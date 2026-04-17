이재명 대통령이 17일 청와대 영빈관에서 열린 공공기관 및 유관기관 업무보고에서 자료를 살피고 있다. 2026.4.17 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 17일 "더 나은 삶을 살게 될지, 더 악화된 삶을 살게 될지, 희망 있는 사회가 될 것인지, 절망적 사회가 될지가 다 공직자들 손에 달려있다"고 말했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 공공·유관기관 업무보고에 참석해 "공직자들이 어떻게 행동하느냐에 따라 국가 운명이 바뀌는 것 아니겠느냐"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "제가 자주 말씀드리는 거지만 우리 공직자들의 본연의 역할은 국민이 맡긴 일을 대신하는 것"이라면서 "우리가 가지고 있는 권한이나 예산이나 업무라고 하는 게 다 모두 국민들로부터 온 것"이라고 설명했다.

그러면서 "국가 공무원들의 1시간은 5200만시간의 가치가 있다는 말씀을 제가 자주 드리는데 직위가 높고 역할이 클수록 그 영향은 더 크겠지만, 미관말직이라 할지라도 국가의 일을 대신한다는 점에서는 다를 바가 없다"고 강조했다.

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또 이 대통령은 "여기 계신 여러분들, 또 여러분이 지휘하는 일선의 공직자들조차도 국가의 운명과 국민들의 삶에 치명적 영향 미친다"며 "그런 마음가짐으로 최선을 다해주길 바란다"고 당부했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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