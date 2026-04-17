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도쿄의 스카이라인을 재편하며 새로운 부의 상징으로 떠오른 '아자부다이 힐스(Azabudai Hills)'의 핵심 주거 시스템이 서울 강남에 들어선다. 최근 일본 부동산 시장에서 최고가 수준인 약 300억 엔(한화 약 2,800억 원)에 펜트하우스가 거래된 '아만 레지던스 도쿄'의 주방과 드레스룸에 적용된 이탈리아 하이엔드 가구 브랜드 '폴리폼(Poliform)'이 그 주인공이다.

아자부다이 힐스 프로젝트를 추진한 부동산 디벨로퍼 모리 빌딩은 상업과 주거, 자연이 어우러진 '모던 어반 빌리지'를 구현하기 위해 글로벌 파트너사들과 협업했다. 특히 높이 330m 타워 최상층부에 자리한 91세대 규모의 아만 레지던스는 세계적인 디자이너 야부 푸셸버그(Yabu Pushelberg)가 설계를 맡아 도심 속 고요한 안식처를 구현한 사례로 소개되고 있다.

폴리폼은 이 초고가 레지던스의 핵심 생활 공간인 주방과 드레스룸에 맞춤형 빌트인 시스템을 공급하며 주거 공간의 완성도를 높였다. 외형적인 디자인뿐 아니라 보이지 않는 부분에서 구현되는 기술력 또한 브랜드 경쟁 요소로 꼽힌다.

전 제품에 친환경 패널을 사용하는 것은 물론, 서랍 10만 회, 도어 힌지 20만 회에 달하는 개폐 테스트를 거쳐 일상적인 사용 기준 약 68년 이상의 내구성을 확보했다.

이 같은 정밀한 기술력과 이탈리아 장인정신이 결합된 폴리폼은 공간 전체를 하나의 통일된 디자인 언어로 연결하는 '토탈 룩(Total Look)'을 제안하며 글로벌 하이엔드 시스템 가구 브랜드로 알려져 있다. 런던과 뉴욕 등 주요 도시의 랜드마크 프로젝트에 적용된 이러한 시스템은 최근 국내 자산가층 사이에서도 공간 효율성과 맞춤형 인테리어 수요가 확대되며 언급되고 있다.

이에 1990년부터 국내 하이엔드 주거 시장에 제품을 소개해 온 공식 수입사 디옴은 폴리폼 시스템을 국내에 본격적으로 선보이기 위해 대규모 플래그십 스토어 개점을 준비하고 있다. 해당 매장은 올 하반기 서울 강남구에 문을 열 예정이다.

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디옴 관계자는 "아자부다이 힐스를 비롯한 전 세계 주요 초고가 프로젝트에서 폴리폼이 선택받는 이유는 타협하지 않는 품질과 시대를 초월한 미학 때문"이라며 "이번 서울 플래그십 오픈을 통해 국내 소비자들에게도 글로벌 럭셔리 주거의 정수를 직접 경험할 기회를 제공할 것"이라고 밝혔다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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