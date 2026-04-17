"구미 공장 가동·안티드론 사업 속도"

국방 전자전(EW) 및 레이더 전문 기업 넥스윌은 주요 기관투자자로부터 총 100억 원 규모의 투자를 유치했다고 17일 밝혔다.

이번 투자에는 타임폴리오자산운용, 교보증권, 컴퍼니K파트너스, 빌랑스인베스트먼트 등이 참여했다. 투자사들은 넥스윌이 보유한 무선주파수(RF) 융합기술력과 전자전 분야의 성장 잠재력을 높게 평가해 투자를 결정한 것으로 알려졌다.

대전 유성구에 위치한 넥스윌 본사 전경. 이노비즈협회 AD 원본보기 아이콘

2005년 설립된 넥스윌은 무기체계의 소형·경량·저전력·저비용(SWaP-C) 대응 기술을 개발해 온 방산 분야 이노비즈기업이다. 중거리 지대공 유도무기 '천궁-II'와 AESA(능동위상배열) 레이더의 핵심 부품인 송수신 및 제어 모듈 등을 국내 주요 체계업체에 공급하고 있다. 최근에는 안티드론(Anti-Drone) 분야에서 국방과학연구소와 협업하며 성과를 내고 있다.

넥스윌은 확보한 투자금을 최근 가동에 들어간 경북 구미 신규 허브의 생산 라인 증설에 투입할 예정이다. 이를 통해 천궁-II의 주요 수출국인 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아 등 중동 국가와 동유럽 시장 진출을 적극적으로 추진한다는 방침이다.

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서원기 넥스윌 대표는 "이번 투자 유치와 구미 허브 가동을 발판 삼아 인공지능(AI) 기반 안티드론 솔루션을 고도화하고, 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 방산 선도 기업으로 도약하겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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