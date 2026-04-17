증가율 1·2위는 아차산역·도봉산역

등산 거점 지하철역 6곳, 11.5% 증가

봄 등산철을 맞아 서울 주요 산 인근 지하철역 이용객이 일제히 늘었다.

17일 서울교통공사에 따르면 등산 거점 6개 역(도봉산·수락산·아차산·경복궁·양재·서울대입구)의 지난 11일 이용객을 전년 동기(2025년 4월 12일)와 비교한 결과, 6개 역 모두 이용객이 증가한 것으로 나타났다. 평균 증가율은 11.5%다.

증가폭이 가장 큰 곳은 아차산역이었다. 지난해 2만7566명에서 올해 3만3600명으로 21.9% 늘었다. 도봉산역도 1만5256명에서 1만7790명으로 16.6% 증가했다. 수락산역(12.7%), 경복궁역(12.8%), 서울대입구역(8.8%), 양재역(6.6%)도 모두 뚜렷한 상승세를 보였다. 경복궁역은 인왕산·북악산의 관문이고, 양재역에는 청계산 등산객이 몰린다.

서울교통공사는 이번 증가세의 배경으로 봄철 계절적 요인 외에 젊은 세대의 등산 여가 문화 확산과 함께 북한산 등 서울의 산을 찾는 외국인 관광객 증가를 꼽았다.

AD

마해근 서울교통공사 영업본부장은 "봄철 야외활동 증가로 등산 거점 역사 등 특정 역사의 이용객이 집중되는 경향이 있다"며 "수송 데이터를 기반으로 안전 인력 추가 배치와 안내 방송 강화 등 혼잡 관리와 안전 대응을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>