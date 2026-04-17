경기 수원시가 계약심사·설계변경 모니터링을 통해 지난해 15억6300만원을 절감한 것으로 나타났다.

수원시는 17일 시·구청, 사업소, 공공기관의 발주 사업 중 329건(961억원)의 계약을 심사해 예산 15억3546만을 절감했고, 소규모 공사 설계변경 46건(23억원)을 모니터링해 예산 2808만원을 줄였다고 밝혔다.

계약심사는 지방정부가 발주하는 사업의 입찰·계약을 위한 기초금액·예정가격, 설계변경 금액 적정성 등을 심사·검토하는 제도다.

수원시는 시·구청, 사업소 등이 발주하는 사업 중 2억원 이상 공사, 7000만 원 이상 용역, 2000만원 이상 물품 구매를 계약심사 의무 대상으로 하고, 1억원 이상 공사의 계약심사를 권장한다.

소규모 공사의 설계변경(계약 금액이 5000만 원 이상 5억 원 미만이고 계약 금액이 10% 이상 증가하는 경우)도 모니터링해 예산 낭비 요인을 사전에 차단하고 있다.

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수원시 관계자는 "앞으로도 계약심사로 예산이 낭비되지 않도록 하겠다"며 "건전하게 재정을 운영하며 원활하게 사업을 추진할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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