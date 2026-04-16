'중재국' 파키스탄, 미·이란 2차 종전 협상 준비 돌입

미국과 이란 간 종전 협상을 중재하고 있는 파키스탄이 2차 회담 준비에 본격 착수한 것으로 전해졌다.

16일 연합뉴스와 외신 등에 따르면 파키스탄은 양국 대화를 위한 준비 작업을 이미 시작했다. 한 소식통은 특히 철저한 보안 확보를 위한 조치들이 진행 중이라고 밝혔다.

이번 2차 협상 역시 1차 회담과 동일하게 수도 이슬라마바드의 세레나 호텔에서 열릴 가능성이 높은 것으로 알려졌다.

또 다른 관계자들은 회담 시점이 이번 주말 또는 다음 주 초가 될 것으로 보고 있으며 협상에 앞서 양측 대표단 간 사전 협의가 이뤄질 가능성도 제기됐다.

앞서 다른 파키스탄 매체도 당국이 관계기관에 2차 협상 준비를 위한 행정 및 보안 조치를 지시했다고 전했다. 해당 매체는 늦어도 다음 주까지 이슬라마바드에서 회담이 열릴 수 있다고 전망했다.

참석할 미국과 이란 대표단 구성은 1차 협상과 크게 달라지지 않을 것으로 보인다. 당시 미국 측은 JD 밴스 부통령이 대표단을 이끌었고, 도널드 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너와 스티브 윗코프 중동 특사가 동행했다. 이란 측에서는 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 대표를 맡았으며 아바스 아라그치 외무장관이 함께했다.

협상 과정에 깊이 관여하고 있는 파키스탄의 실권자인 아심 무니르 총사령관은 전날 자국 대표단을 이끌고 이란 테헤란을 방문해 아바스 아라그치 외무장관과 회담을 진행했으며, 해당 회담은 16일에도 이어질 예정이다.

이와 관련해 파키스탄이 미국 측 최종안을 들고 테헤란을 방문해 이란과 사전 의제 조율에 나선 것 아니냐는 관측도 제기되고 있다.

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향후 협상이 재개될 경우 주요 쟁점으로는 이란의 우라늄 농축 중단, 호르무즈 해협 개방, 대이란 제재 해제, 이스라엘의 레바논 공격 중단 등이 거론된다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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