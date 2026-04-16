경기 의정부시는 지난 15일 시청 태조홀에서 '제22회 의정부 인사이트'를 개최하고, AI 로봇 기술의 최신 동향과 공공서비스 적용 가능성을 모색했다.

의정부시가 지난 15일 시청 태조홀에서 ‘제22회 의정부 인사이트’를 개최하고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

시 공직자 120여 명이 참석한 이번 강연은 급변하는 기술 환경에 선제적으로 대응하고, 공공서비스 혁신을 위한 시 차원의 전략을 수립하기 위해 마련했다.

강연자인 오상록 한국과학기술연구원(KIST) 원장은 'AI 로봇의 현재와 미래'라는 주제로 ▲AI 기반 로봇 기술의 발전 현황 ▲피지컬 AI의 핵심 원리 등을 상세히 설명했다. 특히 기술의 미래 발전 방향과 함께 지자체가 준비해야 할 실무적인 대응 전략을 제시해 호응을 얻었다.

의정부시 관계자는 "이번 강연은 첨단 기술이 행정에 미칠 영향을 미리 파악하고 대응전략을 수립하는 중요한 계기"라며 "앞으로 AI 로봇 기술의 적용을 적극 검토해 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 스마트 행정 서비스를 구현해 나가겠다"고 말했다.

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의정부시는 앞으로도 다양한 분야의 전문가를 초청해 미래 지향적 정책 역량을 강화하고, 첨단 기술을 접목한 효율적인 행정 시스템을 구축하는 데 행정력을 집중할 예정이다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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