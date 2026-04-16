50개 지자체 신청하며 높은 관심…최종 16곳 선정

예산 전액 지원·전 과정 컨설팅 지방재정 건전성 강화

한국지방재정공제회(이사장 정선용, 이하 재정공제회)가 지방정부의 효율적인 재산관리와 재정 건전성 확보를 위한 '공유재산 실태조사 컨설팅 사업'의 닻을 올렸다.

한국재정공제회는 지난 15일 '공유재산 실태조사 컨설팅 사업 설명회'를 개최하고 있다. 한국재정공제회 제공 AD 원본보기 아이콘

재정공제회는 지난 15일 '공유재산 실태조사 컨설팅 사업 설명회'를 개최하고, 공모를 통해 최종 선정된 16개 지방정부 담당자들과 함께 본격적인 사업 추진 방향을 공유했다고 16일 밝혔다.

이번 사업은 지방정부의 공유재산 관리체계를 정비하고 지속 가능한 지방재정 기반을 마련하기 위해 기획됐다. 재정공제회는 본 사업을 통해 지방정부 실태조사 전 과정을 통합 지원하며 각 단계에 걸쳐 전문가 컨설팅을 제공함으로써 실질적인 재산관리 개선 효과를 도모할 계획이다.

사업 기간은 2026년 4월부터 12월까지며, 총 8억원 규모로 추진된다. 재정공제회가 실태조사 사업비 전액을 부담하고 조사기관과 직접 계약을 체결하는 방식으로 운영함에 따라 지방정부의 예산 부담과 행정절차를 최소화한 점이 특징이다.

공유재간 실태조사 컨설팅 내용. 한국지방재정공제회 제공 원본보기 아이콘

앞서 3월 4일부터 20일까지 참여 지방정부를 공모한 결과, 총 50개 지방정부가 신청하며 높은 관심을 보였다. 이후 심사를 거쳐 △수도권 5개(인천광역시, 경기 과천시, 경기 연천군, 강원 강릉시, 강원 홍천군) △중부권 3개(충북도, 충북 청주시, 충북 충주시) △영남권 4개(경상북도, 경북 예천군, 경남 고성군, 경남 산청군) △호남권 4개(전남도, 광주 서구, 전북 정읍시, 전남 나주시) 총 16개 지방정부가 최종 선정됐다.

정선용 재정공제회 이사장은 "이번 사업은 조사부터 사후관리까지 전 과정을 아우르는 통합형 컨설팅 모델"이라며 "지방정부의 공유재산 관리 역량을 한층 높이고, 재정 건전성 확보에도 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

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한국재정공제회는 지난 15일 '공유재산 실태조사 컨설팅 사업 설명회'를 개최하고 있다. 한국재정공제회 제공 원본보기 아이콘

재정공제회는 권역별 전담 PM(Project Manager)을 중심으로 참여 지방정부와의 소통을 강화하고, 조사기관과 함께 협력 TF를 운영해 사업의 완성도를 높여 나갈 계획이다.

이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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