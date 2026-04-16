SNS서 배송기사 공개 비판…논란 확산

점주 사과·본사 대응…후속 조치 검토

프랜차이즈 카페 텐퍼센트커피의 가맹점주가 우유 배송기사를 공개적으로 비판한 게시물이 확산하며 비판 여론이 이어지자 점주와 본사 모두 사과에 나섰다.

텐퍼센트커피 점주 A씨가 SNS에 게시한 실온 배달된 우유 이미지. 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

이번 논란은 한 텐퍼센트커피 가맹점 점주 A씨가 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 우유 배송기사 관련 게시물을 올리면서 본격화했다. 해당 게시물에는 배송기사가 물품을 냉장고에 넣지 않고 두고 갔다는 취지의 불만이 담겼다. 이와 함께 업무 태도를 문제 삼는 표현도 이어졌다.

"돈 받았으면 제값" 발언에 논란 확산

A씨는 "나 제일 싫어하는 거, 일 대충 하는 사람. 날도 더워지는데 냉장고에 넣고 가야지. 바쁘면 더 일찍 일어나던가"라며 실온에 배달된 우유 상자 이미지를 게시했다. 이어 "돈 받았으면 제값을 해라. 이거 넣는 데 1분밖에 안 걸린다"고 덧붙였다.

해당 게시물을 접한 누리꾼들 사이에서는 배송기사를 공개적으로 비판한 방식이 지나쳤다는 반응이 이어졌다. 이른바 '갑질' 또는 '무리한 요구'라는 지적과 함께 관련 내용이 여러 온라인 커뮤니티와 SNS로 빠르게 퍼졌다. 이 과정에서 텐퍼센트커피 브랜드 전반에 대한 비판으로까지 번지며 파장이 커졌다.

논란이 확산하자 점주는 결국 SNS에 자필 사과문을 올리고 "부주의한 언행으로 깊은 상처를 입으셨을 배송기사님께 진심으로 머리 숙여 사죄드린다"며 "브랜드 카페를 운영하는 경영자로서 제 언행이 타인에게 미칠 영향을 깊이 고려하지 못했다"고 말했다.

해당 게시물에 대해서는 "SNS를 통해 매장을 홍보하며 매출에 긍정적인 효과를 얻었다"며 "그러나 점차 자극적인 게시물로 관심을 끌고자 하는 욕심이 앞섰고 이른바 '어그로'를 위해 과격하고 부적절한 표현을 사용하는 잘못을 범했다"고 설명했다.

점주 사과 이어 본사에서도 공식 대응…재발 방지 강조

텐퍼센트커피 본사가 공식 홈페이지에 게재한 사과문. 텐퍼센트커피 원본보기 아이콘

본사도 공식 대응에 나섰다. 텐퍼센트커피 측은 지난 15일 공식 홈페이지와 SNS를 통해 "텐퍼센트커피는 물류기사님을 비롯한 모든 협력 업체 및 현장 구성원 간의 상호 존중을 핵심 운영 원칙으로 삼고 있다"며 "이에 반하는 어떠한 부적절한 언행이나 응대도 결코 용인하지 않는다는 점을 분명히 밝힌다"고 말했다.

이어 "해당 이슈를 확인한 즉시 가맹점주를 대상으로 1차 사실확인을 진행했고 가맹본부 총괄 임원 포함 4인이 매장을 직접 방문하며 상세 경위 및 사실관계를 파악했다"며 "확인된 사실을 바탕으로 관련 법령 및 가맹계약에 근거한 조치 가능 여부를 법률적으로 검토하고 있으며 결과에 따라 엄정한 후속 조치를 취할 방침"이라고 설명했다.

또한 "본사는 가맹점 운영 과정에서 발생하는 협력업체 및 외부 인력에 대한 부적절 응대와 관련해 더욱 강화된 관리 기준을 적용하겠다"며 유사 사례의 재발을 방지할 것을 강조했다.

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그러면서 "이번 일로 불편함과 우려를 느끼신 모든 분들께 고개 숙여 진심으로 사과드린다"고 덧붙였다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



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