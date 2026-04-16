우수 디자인 소비재 해외 진출 지원

한국디자인진흥원(KIDP)은 오는 21일까지 프랑스 파리에서 열리는 메종&오브제 전시회 내 한국디자인관 참가기업을 모집한다고 16일 밝혔다.

올해 9월 열리는 프랑스 메종&오브제는 60여개국 2100개 이상의 브랜드가 참여하는 세계적인 디자인·라이프스타일 전시다. 산업통상부와 KIDP는 2022년부터 해당 전시 내 한국디자인관을 운영해왔으며, 올해도 기프트&플레이존에 참가해 참여기업의 실질적인 해외 판로 개척과 수출 확대를 지원할 예정이다.

2025년 프랑스 메종&오브제 내 한국디자인관에서 관람객들이 전시품을 구경하고 있다. 한국디자인진흥원 AD 원본보기 아이콘

KIDP는 디자인 경쟁력을 갖춘 국내 우수 소비재를 발굴·육성하는 '글로벌생활명품' 사업을 통해 선정 기업에 해외 전시 및 유통 채널 연계 등 글로벌 진출을 지원하고 있으며, 메종&오브제 한국디자인관 운영과 연계해 해외 진출 기회를 지속해서 확대하고 있다.

참여기업에는 다양한 맞춤형 지원도 제공된다. 전시 부스 임차와 공간 기획 및 구축은 물론 전시품 운송과 통관 지원이 포함된다. 또한 홍보 도록 제작과 현장 통역, B2B 상담회 운영, 수출 교육 및 무역 지원, 국내 유통채널 연계까지 통합적인 지원이 이뤄진다.

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강윤주 KIDP 원장은 "K디자인 소비재가 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 명품 브랜드로 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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