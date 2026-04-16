국정조사 출석

"항소포기는 대장동 일당에 이익"

이원석 전 검찰총장이 대장동·대북송금 수사와 관련해 윤석열 전 대통령으로부터 외압을 받은 적이 없다고 밝혔다.

16일 국회 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회 제8차 전체회의에서 열린 대장동·김용 전 민주연구원 부원장·위례신도시 조작기소 의혹 사건 청문회에서 이원석 전 검찰총장이 증인으로 출석하고 있다. 오른쪽은 '대장동 2기 수사팀'을 이끌었던 엄희준 검사. 2026.4.16 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

이 전 총장은 16일 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사'에 출석해 "총장으로 취임한 이후 윤석열 당시 대통령과 단 한 차례도 만나거나 통화·문자·메신저를 한 적이 없다"고 말했다. 이어 "이 사건은 문재인 정부에서 시작돼 저희한테 넘어온 잔여 사건이지 새로이 수사를 시작한 게 아니다"고 덧붙였다.

이 전 총장은 "제가 총장을 할 때만 해도 검찰에 대해서 믿었다. 저는 텔레그램은 깔 줄도 모른다"며 "안 믿으실지 모르지만 재임 중에 한동훈 당시 법무부 장관을 만난 적도 없고 퇴임하고도 만난 적이 없다"고 했다.

그러면서 "저희에 대해 무슨 말만 하면 내란세력이라고 한다"며 "저희도 계엄과 내란에 대해서는 단호히 반대하고 잘못됐다고 생각한다"고 밝혔다.

이 전 총장은 '대장동 항소 포기'와 '대장동 수사 검사 감찰 지시'에 대해서도 비판했다. 그는 "항소를 포기함으로써 대장동 일당은 형량도 올라가지 않고 범죄수익도 박탈되지 않는다. 항소심에서 원래 수사했던 검사가 직접 관여 못 해서 공소유지도 어렵게 된다"며 "이만큼 대장동 일당에게 이익을 주는 게 어디있나"라고 지적했다.

이어 "정성호 법무부 장관이 항소 포기 당시 논란이 일자 대장동 수사와 재판은 성공한 수사와 재판이라고 했다"며 "그렇게 성공한 수사와 재판이 몇 달 뒤엔 민주당 감찰 의뢰를 받아 대장동을 수사한 검사 9명에 대한 감찰을 지시할 만큼 실패한 수사와 재판으로 뒤집혔다"고 말했다.

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이 전 총장은 국정조사에 대해서도 "헌법과 법률에 어긋난다고 생각한다"고 지적했다. 그는 "며칠 전 김용 부원장에 대해 대법원에 무죄 판결을 선고하라는 걸 봤다"며 "똑같은 증언을 두고 이종석 국정원장과 방용철 전 쌍방울 부회장의 증언을 다투는 것은, 법정에서 증언의 신빙성을 판단해야지 국회에서 할 일은 아니다"라고 말했다.

염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



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