열화상 카메라에도 포착

낙엽 속 은신하며 경계

수색팀 “포획 시도 계속할 예정"

대전 오월드 사파리에서 탈출한 늑대 '늑구'의 최근 모습이 드론 영상으로 포착되면서 시민들의 관심이 집중되고 있다. 탈출 이후 일주일이 넘도록 포획되지 않고 있는 가운데, 늑구의 생존 상태와 이동 경로에 대한 우려와 관심이 동시에 커지고 있다.

16일 대전시와 대전소방본부에 따르면 늑구는 지난 14일 대전 중구 무수동 인근 야산 풀숲에서 발견됐다.

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이번에 공개한 드론 영상에는 일반 카메라와 열화상 카메라를 통해 포착된 늑구의 모습이 비교적 선명하게 담겼다. 영상 속 늑구는 낙엽 더미 속에 몸을 깊숙이 숨긴 채 휴식을 취하고 있었다. 외부에서 쉽게 식별되지 않도록 주변 환경과 유사한 색감 속에 몸을 낮추고 있었으며, 이는 야생 동물 특유의 은폐 행동으로 해석된다. 특히 드론이 접근하자 늑구는 즉각 반응해 고개를 들고 주변을 살피는 등 높은 경계심을 보였다.

이후 늑구는 잠시 주변을 두리번거리며 상황을 파악한 뒤 다시 원래 자리로 이동해 몸을 낮추고 누웠다. 이는 불필요한 이동을 줄이며 체력을 유지하려는 행동으로 보인다. 수색팀은 늑구가 휴식을 취하는 시간대를 활용해 포획을 시도할 계획이었지만, 예상보다 훨씬 예민한 반응을 보이면서 작전이 쉽지 않은 상황이다. 작은 소리나 움직임에도 즉각 반응하는 특성 때문에 접근 자체가 어렵고, 자칫 자극할 경우 더 넓은 지역으로 이동할 가능성도 있다.

앞서 지난 8일 늑구는 오전 오월드 사파리 내 우리에서 탈출했다. 당시 철조망 아래 흙을 파고 빠져나온 것으로 확인됐으며, 탈출 직후부터 인근 야산과 농경지 일대에서 간헐적으로 목격됐다. 그러나 아직 포획에는 성공하지 못하고 있다. 당초 늑구는 사육 환경에서 자란 개체로, 야생에서의 사냥 경험이 부족하다는 점에서 생존에 대한 우려가 제기됐다. 먹이를 제대로 확보하지 못할 경우 체력이 급격히 떨어질 수 있기 때문이다. 그러나 최근 관찰된 행동에서는 예상보다 높은 적응력을 보인다는 평가도 나온다.

특히 늑구는 도주 과정에서 3~4m 높이의 옹벽을 뛰어넘는 등 뛰어난 운동 능력을 보인 것으로 알려졌다. 이는 늑대 특유의 점프력과 근력을 보여주는 사례로, 포획이 쉽지 않은 이유 중 하나로 꼽힌다. 늑대는 일반적으로 지구력이 뛰어나고 넓은 영역을 이동하는 습성을 가지고 있어 추적이 어려운 동물로 분류된다.

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또한 늑구는 주로 야간이나 이른 새벽 시간대에 활동할 가능성이 높은 것으로 분석된다. 늑대는 본래 야행성에 가까운 습성을 지니고 있으며, 사람과의 접촉을 피하려는 경향이 강하다. 이러한 점은 시민 안전 측면에서는 긍정적이지만, 수색 작업에는 어려움을 더하는 요소로 작용하고 있다. 대전시와 소방 당국은 드론과 열화상 장비를 활용한 수색을 지속하는 한편, 포획 장비와 전문 인력을 추가 투입해 작전을 강화하고 있다. 포획 과정에서 늑구와 시민 모두의 안전을 확보하는 것이 최우선이라는 방침이다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



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