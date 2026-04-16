송순호 더불어민주당 경남 창원특례시장 예비후보가 전직 구청장과 핵심 보직자를 선거캠프에 영입했다.

송 예비후보는 16일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "창원시정을 누구보다 잘 알고 현장을 누구보다 깊이 이해하고 있는 전직 구청장과 핵심 보직자들을 캠프에 모셨다"고 밝혔다.

송순호 더불어민주당 경남 창원특례시장 예비후보가 기자회견 후 최근 캠프에 영입한 전직 구청장, 핵심 보직자들과 기념사진을 찍고 있다. [사진=이세령 기자] AD 원본보기 아이콘

그는 "이번 합류는 단순한 인사 영입이 아니라 창원의 행정을 실제로 이끌어 온 경험과 역량을 바탕으로 더 현실적이고 실행력 있는 정책을 만들기 위한 중요한 출발점"이라고 강조했다.

이어 "이들의 경험과 전문성을 단순한 자문에 머물게 하지 않을 것"이라며 "창원 경제 재도약과 정주 여건 개선으로 이어지는 핵심 정책으로 구체화하겠다"고 말했다.

송 예비후보가 영입한 인사는 ▲서정국 전 의창구청장 ▲강병곤 전 마산합포구청장 ▲박주야 전 마산회원구청장 ▲김성호 전 진해구청장 ▲이춘수 전 푸른도시사업소장 ▲윤선한 전 행정과장 ▲공철배 전 시민안전과장 ▲안병오 전 성산구청장 등 8인이다.

이들은 각각 산업, 도시, 복지, 복지, 해양항만·수산, 환경, 행정관리, 안전, 기획 분야를 맡아 정책 제안, 공약 실현 가능성 검증, 법적 검토 등에 나설 계획이다.

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송 예비후보는 "실현 가능한 공약을 만들고 앞으로의 창원시정도 함께 만들어 가겠다는 의지로 이들을 모셨다"며 "앞으로도 교수, 연구자, 시민사회 등 다양한 분야의 전문가를 지속해서 모셔, 창원의 미래를 함께 설계하는 정책 네트워크를 확대할 것"이라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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