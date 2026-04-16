이현재 하남시장, 교통 전문가와 광역교통 현장 점검

9호선·GTX-D 등 ‘현답’ 찾기 나서

전문가들 “9호선 미사 연장·위례신사선 추진 역량 집중해야”

경기 하남시(시장 이현재)는 지난 15일 지하철 9호선 연장, GTX-D 황산·교산 경유, 위례신사선 하남 연장 등 산재한 광역교통 현안의 실효성 있는 대응 방안을 마련하기 위해 교통 전문가들과 함께 '현답 점검'을 실시했다고 16일 밝혔다.

하남시(시장 이현재)가 지난 15일 지하철 9호선 연장, GTX-D 황산·교산 경유, 위례신사선 하남 연장 등 산재한 광역교통 현안의 실효성 있는 대응 방안을 마련하기 위해 교통 전문가들과 함께 '현답 점검'을 실시하고 있다. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 점검은 단순한 현황 공유에서 벗어나, 현장에서 교통 문제를 직접 진단하고 각 현안별 구체적인 전략을 수립하는 '실전형 점검'으로 진행됐다. 점검단에는 전 대광위 수도권위 위원인 이수범 서울시립대학교 교통공학과 교수, 김채만 경기연구원 경기의정연구원 센터장, 한석재 ㈜동명기술공단 부사장 등 국내 최고의 교통 분야 권위자들이 참여해 전문성을 더했다.

시는 먼저 '지하철 9호선 연장' 노선의 (가칭)신미사역이 들어설 예정인 망월초등학교 사거리를 방문해 주민 요구사항 등 현장 점검을 벌였다.

전문가들은 "9호선은 미사구간까지 조기 개통이 필요하고 신미사역에 급행에 이어 일반열차도 정차할 수 있게 일반열차 회차선을 반영한 것은 하남시가 대처를 잘한 것이다"라고 평가하며 "주민들이 제기한 구산성지 및 공동주택 출입구 연장은 많은 재원이 필요하므로 지하복합개발과 연계하는 등 재정 확보방안 검토가 필요하다"고 조언했다.

이어 황산사거리를 방문한 점검단은 교통정체 원인을 파악하고 'GTX-D 노선의 황산·교산 경유' 전략과 상반기 추진 예정인 '황산사거리 주변 교통체계 개선 기본계획'의 집중 검토사항에 대해 점검했다.

전문가들은 황산사거리가 상일IC와 인접해 교통량이 집중되는 구조적 문제를 안고 있어 철도 중심의 교통수단 전환이 필수적이라고 진단했다. 특히 오는 7월 발표 예정인 '제5차 국가철도망계획'에 GTX-D 황산 경유를 반영하기 위해 황산사거리 철도 이용수요를 검토하여 국토교통부에 제공하고 민·관·정이 함께 노력해야 한다는 점에 뜻을 같이 했다.

위례 하남 지역을 방문한 점검단은 '위례신사선 하남 연장'의 필요성 및 추진 전략에 대해 점검했다.

전문가들은 위례하남 주민들이 철도 분담금을 부담하고도 2014년 「위례신사선」 확정시 하남 연장을 반영하지 못한 것은 아쉬운 상황이라며, 과거 하남시가 '5호선 하남 연장'을 개통시킨 경험과 '9호선 미사 연장'을 2016년 제3차 국가철도망계획에 반영시킨 경험을 토대로 '위례신사선 하남연장'안도 올해 수립 예정인 '제5차 대도시권 광역교통시행계획'에 반영시킬 수 있도록 하남시의 역량을 총동원할 필요가 있으며 정치권과 주민들의 관심도 중요하다고 밝혔다.

마지막으로 감일지구 주변 오륜사거리에서는 서울~양평 고속도로 시점부의 문제점과 고속도로 지하 관통에 따른 주민 불안 요소를 집중적으로 살폈다.

하남시(시장 이현재)가 지난 15일 지하철 9호선 연장, GTX-D 황산·교산 경유, 위례신사선 하남 연장 등 산재한 광역교통 현안의 실효성 있는 대응 방안을 마련하기 위해 교통 전문가들과 함께 '현답 점검'을 실시하고 있다. 하남시 제공 원본보기 아이콘

점검 결과 서울 주민이 고속도로를 주로 이용하는 점과 서울양평고속도로(4차로) 이용차량과 감일지구(4차로), 위례지구(4차로) 이용차량이 집중되는 문제를 교차로 용량분석을 통해 전문적으로 검토하여 서울 위례성대로(도로폭 60m)에 시점부 설치를 건의하고 감일지구 지하 관통 문제에 대한 주민불안이 발생하지 않도록 중앙정부에 구체적인 대안을 요구하는 등 적절한 대처가 필요한 것으로 논의했다.

하남시는 이번 현답(현장에 답이 있다) 점검을 통해 도출된 전문가들의 의견을 바탕으로 주요 광역교통 현안을 관철할 수 있도록 관계 부처 및 주민들과 긴밀히 협력하며 적극적인 대응에 나설 방침이다.

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하남시 관계자는 "이번 점검은 광역교통 현안을 책상 위 논의에 가두지 않고 현장에서 전문가들과 함께 직접 실효성 있는 대안을 모색했다는 데 큰 의미가 있다"며 "전문가들의 제언을 올해 수립예정인 '2027년~2031년 하남시 도시교통정비중기계획'을 통해 적극 검토하고 관계 부처 및 주민들과 긴밀히 협력해 하남시의 주요 교통 현안이 관철될 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.

하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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