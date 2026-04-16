하나은행은 넥스트증권과 해외 투자자의 국내 주식투자 환경 개선을 위한 '외환거래(FX) 및 외국인 증권투자 보관업무'에 관한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

하나은행과 넥스트증권이 15일 서울 을지로 하나은행 본점에서 해외 투자자의 국내 주식 투자 환경 개선을 위한 '외환거래(FX) 및 외국인 증권투자 보관업무'에 관한 업무협약을 체결하고 조범준 하나은행 자금시장그룹 상무(오른쪽)와 김승연 넥스트증권 대표가 기념촬영을 하고 있다. 하나은행 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 정부의 외환시장 구조 개선·외국인 주식통합매매계좌 도입 등 국내 자본시장 선진화 정책에 부응하고, 해외 투자자의 국내시장 접근성을 높이기 위한 금융 인프라를 구축하고자 추진됐다.

양사는 이번 협약으로 ▲FX API를 활용한 실시간 환율 정보 공유 및 거래 ▲해외 증권사의 국내 거래소 결제를 위한 외국인 증권투자 보관업무(커스터디) ▲해외 투자자 대상 24시간 실시간 환율 적용 등에서 협력하기로 했다.

그동안 원·달러 거래 시간 제한으로 불편을 겪어왔던 해외 투자자들의 거래 편의성을 높이고, 주식 매매 이후 발생하는 원화 결제·공시 서비스 등 다양한 부가서비스를 제공함으로써 외국인 투자자 친화적 시장 조성에 기여하겠다는 것이다.

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조범준 하나은행 자금시장그룹 상무는 "이번 협업으로 서울 외환시장과 국내 주식시장이 글로벌 무대로 확장될 수 있는 초석을 다지게 됐다"며 "앞으로도 외환 선도은행으로서 자본시장 전반의 금융 서비스를 혁신해 원화의 국제화에 기여하겠다"고 밝혔다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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