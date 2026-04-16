하나은행은 넥스트증권과 해외 투자자의 국내 주식투자 환경 개선을 위한 '외환거래(FX) 및 외국인 증권투자 보관업무'에 관한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

하나은행과 넥스트증권이 15일 서울 을지로 하나은행 본점에서 해외 투자자의 국내 주식 투자 환경 개선을 위한 '외환거래(FX) 및 외국인 증권투자 보관업무'에 관한 업무협약을 체결하고 조범준 하나은행 자금시장그룹 상무(오른쪽)와 김승연 넥스트증권 대표가 기념촬영을 하고 있다. 하나은행 제공

하나은행과 넥스트증권이 15일 서울 을지로 하나은행 본점에서 해외 투자자의 국내 주식 투자 환경 개선을 위한 '외환거래(FX) 및 외국인 증권투자 보관업무'에 관한 업무협약을 체결하고 조범준 하나은행 자금시장그룹 상무(오른쪽)와 김승연 넥스트증권 대표가 기념촬영을 하고 있다. 하나은행 제공

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이번 협약은 정부의 외환시장 구조 개선·외국인 주식통합매매계좌 도입 등 국내 자본시장 선진화 정책에 부응하고, 해외 투자자의 국내시장 접근성을 높이기 위한 금융 인프라를 구축하고자 추진됐다.


양사는 이번 협약으로 ▲FX API를 활용한 실시간 환율 정보 공유 및 거래 ▲해외 증권사의 국내 거래소 결제를 위한 외국인 증권투자 보관업무(커스터디) ▲해외 투자자 대상 24시간 실시간 환율 적용 등에서 협력하기로 했다.

그동안 원·달러 거래 시간 제한으로 불편을 겪어왔던 해외 투자자들의 거래 편의성을 높이고, 주식 매매 이후 발생하는 원화 결제·공시 서비스 등 다양한 부가서비스를 제공함으로써 외국인 투자자 친화적 시장 조성에 기여하겠다는 것이다.

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조범준 하나은행 자금시장그룹 상무는 "이번 협업으로 서울 외환시장과 국내 주식시장이 글로벌 무대로 확장될 수 있는 초석을 다지게 됐다"며 "앞으로도 외환 선도은행으로서 자본시장 전반의 금융 서비스를 혁신해 원화의 국제화에 기여하겠다"고 밝혔다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
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