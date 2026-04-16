경기도가 지난해 도입한 '경기 컬처패스' 앱을 전면 개편했다.


경기도는 도민의 일상 속 문화 향유를 돕기 위해 최근 '경기 컬처패스' 앱을 개편하고, 도내 9300여 개 문화·관광 시설 정보와 현장 참여형 미션 혜택을 통합 제공한다고 16일 밝혔다.

경기 컬처패스는 경기도가 도민의 일상 속 문화 접근성을 높이기 위해 영화, 공연, 전시, 스포츠, 숙박, 액티비티, 도서 등 문화생활을 하면 최대 6만원의 할인쿠폰을 지원하는 사업으로 2025년 9월 시작됐다.


이번 앱 개편의 핵심은 기존 관람 지원 등 단순 '쿠폰 지급' 방식에서 탈피해 도민이 직접 현장을 방문해 체감하는 '참여형 문화 서비스'로 바꿨다는 점이다.

우선 '내 주변' 기능을 대폭 강화했다. 앱을 켜면 위치 기반으로 도내 9300여 개 문화·체육·관광 시설 정보가 실시간으로 펼쳐진다. 영화, 공연, 스포츠 등 기본 정보는 물론 산업관광, 경기바다, 웰니스(치유와 휴식을 결합), 워케이션(일과 휴가를 결합) 등 경기도만의 특색 있는 테마 여행 정보까지 한눈에 확인할 수 있다.


여기에 '컬처 프로그램' 메뉴를 신설해 각 시군에서 열리는 축제, 무료 공연, 강좌 등의 정보를 한곳에 모았다. 정보의 파편화로 인해 도민들이 유익한 동네 행사를 놓치는 일이 없도록 했다.


경기 컬처패스 앱 메인화면

경기 컬처패스 앱 메인화면

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도민의 문화 활동 참여 동기를 높이기 위한 '리워드'(보상) 시스템도 도입했다. 신규 기능인 '트레저헌팅'은 지정된 문화 시설이나 축제장, 공연 프로그램 등 현장을 방문해 QR코드를 인증하는 미션이다. 5개의 인증 미션을 모두 완료한 1000명에게 전국 어디서나 쓸 수 있는 1만원 상당의 '액티비티 쿠폰'을 지급한다.


또한 컬처패스에서는 크라우드펀딩 플랫폼 '컬처모아'에서 사용할 수 있는 전용 쿠폰도 발급해 문화·관광 활동은 물론 지역 프로젝트 참여까지 지원한다.


박래혁 경기도 문화체육관광국장은 "이번 개편은 도민이 생활권 내에서 문화를 즐기고 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 기능을 강화한 것"이라며 "앞으로도 일상에서 문화 향유 기회를 넓힐 수 있는 참여형 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

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한편 경기도는 이달 20일 오전 10시 컬처패스 앱을 통해 문화 소비할인쿠폰 10만장을 배포한다. 사용기한은 6월30일까지다.


이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
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