보령 "일자리 내실 사활"·청양 "기본소득 선순환 안착"

양 지자체 올해 고용률 발표 경제 활성화 의지

충남 보령시와 청양군이 2026년 고용률을 각각 발표하며 지역경제 활성화에 승부수를 띄웠다.

보령시는 인구 감소와 초고령사회 진입이라는 위기 속에서 내실 있는 일자리 유지에 집중하는 반면, 청양군은 기본소득을 키워드로 공세적인 정책을 펼치는 모양새다.

보령시는 올해 고용률 73.0% 달성과 일자리 6331개를 공시했다.

보령시 관계자는 현재 9만2117명의 인구는 전년 대비 1.8% 감소하며 인구 감속 가속화가 진행 중이며, 65세 이상 고령인구 비중이 36.9%로 초고령사회로 진입했다고 말했다.

시는 이러한 악조건을 타개하기 위해 정공법을 택했다. 전년 대비 70개의 일자리를 늘리고 22%의 예산을 확대 편성하는 등 일자리 창출에 사활을 걸겠다는 입장이다.

청양군은 76.6%의 고용률과 2만300명의 일자리를 만든다고 밝혔다.

최근 인구 3만 명 선을 회복하며 반등의 기회를 잡은 청양군은 보다 공격적인 목표를 제시했다. 5대 핵심 전략과 37개 세부 실행 과제를 본격 추진한다는 계획이다.

군은 일자리 창출을 위한 5대 핵심 전략도 함께 발표했다. ▲지역경제 선순환 일자리 ▲청양형 특화농업 일자리 ▲돌봄 복지인프라 일자리 ▲지역 관광 활성화 일자리 ▲수요자 중심 맞춤 일자리 창출 등이다.

눈에 띄는 핵심 전략은 기본소득을 매개로 한 지역경제 선순환 구조의 안착이다. 군은 농어촌 기본소득이 주민 생활 안정과 소비 활성화를 이끌고, 이것이 다시 소상공인 매출 증대와 고용 확대로 연결되는 '청양식 경제모델'을 안착시키겠다는 복안이다.

군은 특히 청년·귀촌인을 위한 지원책도 제시했다. 청년 셰어하우스와 리브 투게더 등 정주 여건 개선 사업을 일자리 정책과 연계해 인구 유입을 촉진하고, 농촌 맞춤형 일자리 플랫폼 운영과 찾아가는 원스톱 일자리 서비스를 통해 수요자 중심의 고용 지원 시스템을 구축할 방침이다.

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두 지자체는 각각 '인구 소멸 방어'와 '청양식 경제모델이'라는 서로 다른 전략을 내놓고 고용률 달성에 총력을 기울인다는 계획이다.

충청취재본부 오광연 기자 okh2959@asiae.co.kr



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