황희승·한지형·윤성호·이도경·신재명 대표

코리아스타트업포럼이 AX(AI 전환) 시대를 맞아 스타트업 생태계의 변화를 주도할 신규 이사진을 대거 보강했다.

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코스포는 지난 9일 이사회를 개최하고 딥테크 및 글로벌 수익화 분야에서 두각을 나타내고 있는 주요 스타트업 대표 5인을 신규 이사 및 운영위원으로 선임했다고 16일 밝혔다. 특히 피지컬 AI, 자율주행, 디펜스테크(Defense Tech) 등 국가 전략 산업 분야의 핵심 스타트업들이 합류해 코스포의 대외 영향력과 실행력을 한층 높일 것으로 기대된다.

먼저 황희승 브레인커머스 대표는 전국 900개 이상의 생산 현장 실무 데이터를 기반으로 로봇 및 자동화 기술의 PoC 생태계 구축에 힘을 보태고, 조만간 출범할 코스포 내 '피지컬 AI 산업협의회'를 리드할 예정이다. 한지형 오토노머스에이투지 대표는 자율주행 기술력을 바탕으로, 향후 모빌리티 혁신 및 AI 기반 교통 인프라 고도화 등 미래 이동 생태계 전반의 변화를 이끄는 데 기여할 계획이다.

국방 및 제조 AI 분야의 강화도 눈에 띈다. 코스포 내 신설되는 '방산협의회'의 준비 과정에는 윤성호 마키나락스 대표와 이도경 본에이아이 대표가 뜻을 모으기로 했다. 윤 대표는 국방 AX 분야의 풍부한 협력 경험을 토대로 협의회의 기틀을 다지는 데 기여하며, 이 대표는 디펜스테크 및 피지컬 AI의 현장 경험과 전문성을 살려 스타트업과 국방 산업 간의 접점을 넓히는 가교 구실에 집중한다는 구상이다.

운영위원으로 합류한 신재명 딜라이트룸 대표는 글로벌 서비스 운영 노하우와 데이터 기반의 수익화 모델 수립 등 스타트업의 지속 가능한 성장 전략을 생태계에 전파할 예정이다.

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이번 신규 이사진 합류는 코스포가 급변하는 기술 환경 속에서 스타트업들이 실질적인 생존 전략과 성장 동력을 확보할 수 있는 '실행 조직'으로 거듭나겠다는 의지를 담고 있다. 기존 이사진의 폭넓은 네트워크와 신규 이사진의 기술 전문성을 결합해 AX 시대에 걸맞은 강력한 시너지를 낸다는 방침이다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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