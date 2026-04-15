차세대 AI칩 'AI5' 설계 완료 X에 공개
삼성 ·TSMC 제조, 자율주행·휴머노이드에 적용

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 차세대 AI(인공지능) 칩 'AI5' 설계를 마쳤다고 밝히면서 해당 칩을 생산하는 삼성전자와 대만 TSMC에 감사의 뜻을 전했다.


"고마워, 삼성"…일론 머스크 'AI5' 칩 설계 완료 선언
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머스크 CEO는 15일 X(옛 트위터) 계정을 통해 "테슬라 AI 칩 설계 팀이 AI5 테이프 아웃을 해낸 것을 축하한다"며 "AI6, 도조3 등 흥미로운 칩들을 개발하고 있다"고 밝혔다.

테이프 아웃은 칩 설계를 최종 완료한 것을 의미하며, 설계도가 제조 단계로 넘어갔다는 의미다.


머스크는 AI5 칩을 생산하는 삼성전자와 TSMC를 향해 "칩 생산을 지원해줘서 고맙다"며 "이 칩은 역사상 가장 많이 생산되는 AI 칩 중 하나가 될 것"이라고 밝혔다.

AI5는 TSMC의 대만과 아리조나 팹, 삼성전자의 텍사스 테일러 팹에서 양산될 예정인 것으로 알려졌다. 본격적인 양산은 오는 2027년으로 예상된다.

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머스크가 언급한 AI5·AI6 칩은 옵티머스 휴머노이드 로봇과 테슬라 자율주행차 등에 사용된다. AI5는 TSMC와 삼성전자가, AI6는 삼성전자가 전량 생산한다.


한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
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