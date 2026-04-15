'합의' 주장 뚫고 검찰 보완수사로 주범 2명 구속

술에 취해 의식을 잃은 10대 청소년을 성폭행하고 이를 불법 촬영한 20대 남성들이 검찰의 보완수사 끝에 재판에 넘겨졌다.

서울북부지검 전경. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서울북부지검 여성아동범죄조사부(부장검사 김지영)는 성폭력처벌법상 특수준강간 및 카메라등이용촬영 등 혐의로 20대 남성 2명을 구속 기소하고 나머지 공범 2명을 불구속 기소했다고 15일 밝혔다.

검찰에 따르면 이들은 당시 미성년자였던 피해자가 심신상실 상태에 빠진 점을 이용해 성폭행하고 그 과정을 촬영한 혐의로 기소됐다.

앞서 경찰은 "피해자의 동의를 받았다"는 피의자들의 주장을 받아들여 해당 사건을 불송치 결정한 바 있다. 하지만 고소인의 이의신청으로 사건을 넘겨받은 검찰은 전면적인 재조사에 착수했다. 검찰은 관련 영상을 면밀히 분석하는 등 보완수사를 진행한 결과 범행 당시 피해자가 의식을 잃은 상태였다는 점을 확인했다. 이후 구속 전 피의자 심문에서 피해의 심각성을 적극 개진해 주범 2명을 구속했다.

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검찰 관계자는 "향후에도 피해자의 목소리에 귀를 기울이고 사건에 대한 충실한 수사로 실체를 명확히 하겠다"며 "인권보호기관으로서 책무를 성실히 수행할 것"이라고 말했다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr



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