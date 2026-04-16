개인만 7조 팔고 외국인이 5조 담은 그 종목… "바로 이게 기회입니다"

지난주 외국인과 기관이 각각 5조, 3,576억을 순매수하는 동안, 개인투자자는 7조 넘게 팔아치웠다. 이 수급의 역전, 역사적으로 어떤 결과를 낳았을까

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김호영 대표는 이 수급 신호를 이렇게 읽는다.

"외국인이 삼성전자는 차익실현하고 SK하이닉스로 갈아타고 있습니다. 이유는 4월 23일 실적 발표입니다. 컨센서스가 35조 9천억원인데, 증권가는 40조원을 넘길 거라 보고 있어요. D램 가격이 전 분기 대비 65%, 낸드가 78% 올랐습니다. 비수기가 사라졌습니다."

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

김호영 전문가는 "외국인이 싹쓸이하는 동안 개인이 던지는 이 구간이 바로 제가 가장 집중하는 매수 타이밍"이라며 "오늘도 동일한 패턴이 반복될 가능성이 매우 높습니다"라고 말했다.

지금 참여하면 핵심 수급 종목 즉시 확인 가능합니다.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

대원전선 대원전선 close 증권정보 006340 KOSPI 현재가 6,480 전일대비 60 등락률 -0.92% 거래량 9,000,457 전일가 6,540 2026.04.16 09:43 기준 관련기사 기회가 왔는데 투자금이 부족하다면? 연 5%대 금리로 최대 4배까지 기회가 왔다면 크게 살려야...연 5%대 금리로 투자금 넉넉하게 마련해볼까 상승장에 투자자들 ‘함박웃음’…만약 투자금이 4배였다면? 전 종목 시세 보기 , 대우건설 대우건설 close 증권정보 047040 KOSPI 현재가 27,475 전일대비 1,025 등락률 -3.60% 거래량 18,406,592 전일가 28,500 2026.04.16 09:43 기준 관련기사 언제나 기회는 있다...최대 4배 주식자금을 연 5%대 합리적인 금리로 대우건설·한전, 터널 굴착장비 기술고도화 협력 올해만 무려 521.7% 급등한 '이 주식'…확 오른 주가 '방점' 찍으려면[이주의 관.종] 전 종목 시세 보기 , 흥아해운 흥아해운 close 증권정보 003280 KOSPI 현재가 3,335 전일대비 65 등락률 +1.99% 거래량 10,679,567 전일가 3,270 2026.04.16 09:43 기준 관련기사 추가 투자감, 신용미수대환 모두 연 5%대 금리로? 당일 OK 수익 제대로 올리려면 투자금부터 넉넉하게...연 5%대 금리로 최대 4배까지 2차전지 업종으로 이동하는 시선...기회를 살려줄 투자금 활용법은? 전 종목 시세 보기 , 대한해운 대한해운 close 증권정보 005880 KOSPI 현재가 2,995 전일대비 330 등락률 +12.38% 거래량 105,413,421 전일가 2,665 2026.04.16 09:43 기준 관련기사 '외국인 달라졌다'…반도체 버리고 코스피·코스닥서 비중 늘린 종목은 "국내 선박 8척 호르무즈 해협 내 위치…장기운송 불가능 매출 줄듯" [특징주]호르무즈 해협 봉쇄에 운임↑…해운주 '상승' 전 종목 시세 보기 , 서울전자통신 서울전자통신 close 증권정보 027040 KOSDAQ 현재가 1,192 전일대비 211 등락률 +21.51% 거래량 33,906,628 전일가 981 2026.04.16 09:43 기준 관련기사 서울전자통신, 원성문씨로 대표이사 변경 [e공시 눈에 띄네]-코스닥 20일 서울전자통신, 감사보고서 제출 공시 지연 예정 전 종목 시세 보기

AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>